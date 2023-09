Kerem Bürsin le dice adiós a ‘YaÇokSeversen’ y focaliza su mente en otro plan laboral

Kerem Bürsin y Hafsanur Sancaktutan se han convertido en una fuerte dupla de verano, tanto la actriz cómo el actor obtuvieron un enorme apoyo en redes a nivel global al interpretar a la pareja de 'Ates y Leyla', entre idas y venidas y captando la atención de centenares de espectadores de todas partes del mundo. Así fue cómo por medio de Instagram todo el equipo anunciaba el final de 'Ya Çok Seversen'.

Fuente: imagen - instagram @yacokseversendizi / @thebursin

Un mensaje y uno de los últimos paseos.

"Se transmitió simultáneamente en muchos países del mundo, así como en Turquía. La serie 'If You Love It Much' tendrá su final en el episodio 13, que se emitirá en 2 semanas", reza el principio del comunicado qué puso todo el equipo de la novela drámatica protagonizada por Hafsanur Sancaktutan y Kerem Bürsin anuncianso oficialmente el tramo final. Una historia qué tuvo un fuerte apoyo no solo en el rating si no posicionado en lo más alto de social media.

"Nos gustaría agradecer a nuestra audiencia por estar con nosotros en este agradable viaje", cerraron haciendo referencia a las maneras qué los fanáticos encontraron para hacerles llegar todo el amor desde lo qué son los abrazos, los regalos y las cartas qué reciben a diario en el set.

La reacción de los protagonistas

Por medio de Twitter, la producción lanzó el mismo posteo y allí tanto Kerem cómo Hafsanur eligieron pronunciarse de diferentes maneras desde el cariño y el amor.

Fuente: Imagen - Twitter - capturas.

agradecimientos.

"Amo a esta familia y la aventura en la que estábamos ¡Gracias a todas las personas maravillosas que formaron parte de esta familia", twitteó @kerembursin en inglés a modo de agradecer a quienes han apoyado el proyecto y también a todos los integrantes qué fueron parte del mismo.

Por otro lado estaba Hafsanur quién no respondió con palabras si no con una simple acción a la vista y es qué le dio like al tweet de Kerem.

Invitada especial

Visto qué Kerem es muy familiero, también ha circulado dos fotografías de su mamá dentro del set y qué se acercó a repartir sonrisas en medio de un corte de grabación.

Fuente: Imagen - Instagram @_roaringtalents

familia presente.

En la primera bella postal qué circuló, su mamá, Çigdem Bürsin al llegar se tomó una foto con Hafsa, mientras qué en la otra y a modo selfie salían: Kerem, la pequeña Arven Ece Yavuz (la tierna Berit), Çigdem, Hafsanur y el tío de Kerem, Oguz.

Próximo paso

Si bien Kerem tiene varios proyectos a la vista: su cortometraje de 'Bi Tuhaf Hikaye, el documental turístico junto a Turkish Airlines, comerciales y demás... en estos últimos días se estuvo ocupando de otro relacionado con España.

Fuente: Imagen - Instagram @omaraayashi

pensando

Si bien aún el proyecto junto a Olyverse se mantiene bajo varios llaves, el fotógrafo del mundo metaverso compartió este video de corta duración en el qué se lo ve charlando con Bürsin acerca de lo qué se viene y un pequeño texto en el qué reza: "con mi hermano", haciendo hincapié en la muy buena onda.