Wanda Nara enciende las gradas del Galatasaray

Wanda Nara es una figura mediática que ha estado en el centro de la atención pública durante muchos años. Su popularidad ha experimentado un auge en el terreno de las redes sociales en los últimos tiempos. De hecho, en su cuenta personal de Instagram tiene más de 16,8 millones de seguidores. Hace unas horas la modelo compartió un carrete de imágenes y causó miles de suspiros con su belleza.

Wanda Nara fue a ver un partido de Mauro Icardi. Imagen de Instagram @wanda_nara.

La fama de Wanda inició con su carrera en el modelaje, pero también estuvo envuelta en una serie de polémicas por sus relaciones amorosas, incluyendo los conflictos con su expareja Maxi Lopez y su actual matrimonio con Mauro Icardi. En algunas oportunidades de la actualidad, la mediática suele convertirse en el centro de atención por sus idas y vueltas con su pareja, pero la realidad es que cualquier relación enfrenta problemas.

En el contexto de las redes sociales, Nara ha capitalizado su fama y ha construido una marca personal sólida. En su perfil de Instagram, suele mostrar su estilo de vida lujoso y glamoroso. Comparte regularmente fotos y videos que muestran su vida en Europa, donde Mauro Icardi juega al fútbol, así como sus viajes, eventos de moda y momentos familiares. Esto atrae a miles de seguidores que disfrutan viendo su vida de alto perfil.

Hace varias semanas Wanda se encuentra instalada en Estambul, para acompañar a su pareja, que juega en el Galatasaray Spor Kulübü de la Superliga de Turquía. En la noche del miércoles, la modelo fue a ver el partido del equipo de su pareja contra el F.C. København, el club con sede en Copenhague, Dinamarca. Como era de esperar, publicó un carrusel de fotos en la cancha, así que se llenó de corazones.

Wanda Nara eligió un look cómodo y canchero. Imagen de Instagram @wanda_nara.

En esta ocasión, Wanda acudió con un look sencillo, llevó la camiseta del Galatasaray con un pantalón holgado en color azul y unas zapatillas blancas a tono. Para combinar el atuendo agregó mini bolso de la firma de lujo Gucci y algunos accesorios. En el pie de la publicación la modelo escribió: "Noche de juego. Make up by me". Parece que la mediática está disfrutando a pleno sus días en Turquía.