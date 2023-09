La regla de Matthew McConaughey para tener un matrimonio feliz

El actor Matthew McConaughey y la modelo Camila Alves empezaron a salir en 2006 y se casaron en 2012 en una ceremonia privada que tuvo lugar en su propiedad en Austin, Texas. Fruto de la relación, construyeron una familia sólida conformada por sus tres hijos Levi, Vida y Livingston. Al día de hoy continúan siendo una de las parejas más unidas del mundo del entretenimiento.

Recientemente, el actor participó en una entrevista con Katherine Schwarzenegger, hija de Arnold y allí reveló cuál es su secreto para tener un matrimonio feliz. Además, se abrió a contar de qué manera enfrentan los desafíos junto con su pareja. Al hablar de la convivencia y el hecho de compartir con su esposa el actor reveló: "Nadie es perfecto. Pero si puedes animarlos a ser más ellos mismos … eso es una parte del amor incondicional, creo".

Matthew McConaughey y Camila Alves comparten eventos sociales. Imagen de Instagram @officiallymcconaughey.

Según las declaraciones del actor de 'Cómo perder a un chico en 10 días', conoció a Alves en un momento que estaba anhelando tener una familia. Sin embargo, no quiso precipitarse, porque a veces las cosas pueden salir mal, así que decidió ir por el camino más largo. Matthew y Camila se vieron por primera vez en 2006 y a los tres días tuvieron su primera cita. "En 2012 nos casamos y desde ese momento no me he separado de ella más de 9 días", expresó McConaughey.

La pareja suele compartir fotos y videos en Instagram @officiallymcconaughey.

Otra parte importante del matrimonio de la modelo y el actor es que no rehuyen de los problemas. Según las afirmaciones de Matthew, "si las cosas van bien sigue encendiendo las luces verdes". En el caso de que suceda lo contrario, hay que ocuparse de los problemas, porque sino te atrapan más tarde.

La declaración de amor en los Oscar

Cuando McConaughey recibió el Oscar a Mejor Actor en 2014, por su participación en 'Dallas Buyers Club', se lo dedicó a su gran amor y dejó en claro lo que piensa de ella y de su familia. "A mi esposa Camila, y mis hijos Levi, Vida, Livingston. El coraje y significado que me dan cada día para salir por la puerta no se puede explicar. Son las cuatro personas de mi vida que quiero que estén orgullosos de mí", expresó con lagrimas en los ojos.