La impensada persona a la que Shakira habría atacado en su nueva canción

Shakira, la superestrella colombiana de la música, ha demostrado que se puede reinventar siempre que se lo propone, y sacar puro hit en cualquier época. Su carrera abarca décadas y se extiende por múltiples géneros, desde el pop y el rock hasta la música latina y el mundo árabe. Ahora, la diva se animó a incursionar en el mundo del regional mexicano, dejando impactado a todo el mundo.

Desde el lanzamiento del álbum “Pies Descalzos”, Shakira llamó la atención del mundo de la música, convirtiéndose en una estrella latina emergente a finales de los ’90. Luego, se posicionó en lo alto de las listas de reproducción mundiales con hits como "Hips Don't Lie" y "Whenever, Wherever", los cuales ya son considerados clásicos de la música latina de los 2000.

Sin embargo, tras ponerse en pareja con el exfutbolista Gerard Piqué, la colombiana se distanció un poco de su faceta como cantante, enfocándose sobre todo a su familia. Pues, tuvieron dos hijos juntos, Sasha y Milan. Aun así, esa relación llegó a su fin a comienzos del 2022, cuando los dos implicados tuvieron que confirmarlo en las redes tras varios rumores.

SHAKIRA SE VISTIÓ DE ROJO PARA EL CLIP DE "EL JEFE". FOTO: CAPTURA DE VIDEO DE YOUTUBE

Desde entonces, Shakira ha lanzado un hit tras otro, documentando, de alguna manera, cada fase de su duelo por la ruptura con Piqué. Recordemos que lo que habría causado el fin de la relación fue el hecho de que el exjugador del Barcelona F.C la habría engañado con la joven Clara Chía Martí. Esto se vio plasmado en temas como “Te felicito”, “TQG” y la “BZRP Music Sessions Vol. 53”. Ahora, la artista de 46 años se volcó a cantar regional mexicano, en un tema en el que le habría tirado más indirectas a su ex.

¿A quién va dirigida El Jefe?

El miércoles 20 de septiembre, salió a la luz “El jefe”, el tema de Fuerza Regida que marca el debut de Shakira en el regional mexicano. En la canción, la artista habla de una mujer que sufre explotación laboral y que, finalmente, es despedida sin cobrar indemnización. Dicha mujer es nada más ni nada menos que Lili Melgar, la niñera que trabajaba en la casa de la Piqué.

Es por esto que la canción, narrada desde la perspectiva de la niñera, sería una crítica a Piqué y a toda su familia. Hasta el suegro de Shakira cobró una indirecta en los siguientes versos de la canción: “Qué ironía, que locura, esto sí, es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura, dicen por ahí que más de cien años dure. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.