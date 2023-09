Frente a la cámara, Becky G posa presumiendo su escultural figura

Becky G es una de las artistas más populares en el último tiempo. Su gran carrera musical la ha llevado a colaborar con grandes artistas como Bad Bunny y Tini. Además de su gran talento en la industria, la cantante no deja de sorprender a todos sus seguidores con su belleza y figura de ensueño.

Becky G anunció que el próximo 28 de septiembre lanzará su tercer disco llamado “Esquinas”. En entrevistas pasadas, la artista comentó que este proyecto está inspirado en sus raíces mexicanas y la música que escuchaba cuando era pequeña. Pero por supuesto, su álbum contará con varios temas musicales de su género favorito, el reggaeton.

Mientras Becky G se prepara para el lanzamiento de su próximo éxito musical, la artista no ha dejado de publicar fotografías donde luce su figura perfecta. Entre su último carrusel de imágenes, la artista posó con un look muy revelador que dejó a la vista su six pack y se ganó comentarios de todos.

Becky G ha sido nominada a varios premios como los Latin Grammy. Foto: Instagram/ @iambeckyg.

Quienes siguen a Becky G de cerca saben que nunca salta sus rutinas de ejercicios, por eso no es de extrañar que su figura sea una belleza. Además, la artista admitió que la constancia y disciplina la llevaron a tener grandes cambios en su cuerpo y comentó que adora levantarse a las 6 AM e ir al gimnasio con toda su energía.

Los resultados de sus exigentes rutinas de gimnasio se observan claramente en su última publicación. La artista llevaba un sujetador claro y una falda de jean que dejaron a las vista su abdomen marcado y sus piernas infinitas y musculosas. Becky G volvió a sorprender a sus más de 37 millones de seguidores y se ganó miles de likes.