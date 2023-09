Esta es la descomunal cifra millonaria qué se estipula qué Taylor Swift llegue a alcanzar para su espectáculo cinematográfico

Taylor Swift sigue en el podio de lo más elegido, tras sus shows globales, la cantante eligió regalarle a sus fans una nueva experiencia mega inolvidable qué estará disponible para algunos países y es el vivir una vez más lo qué ha sido la extensa gira. Según datos qué compartieron desde el medio de comunicación de The Hollywood New Reporter para la apertura en cines se estipula qué la estrella recaude de 74 millones de dólares hasta 100 millones de dólares a lo que el grupo nacional de Investigación explicó que en el caso de Barbie se pensó en 75 millones de dólares y finalmente arrasó con 162 millones de dólares.

Fuente: Imagen - Instagram - @taylorswift @hectorvivas - Getty Images.

Gira por México.

AMC, es el circuito más grande del mundo y obtuvo los derechos para que el show de Taylor Swift llegara a una nueva dimensión para alegrar a millones de fanáticos lo que el medio digital ha dicho que fue una buena noticia pensada puesto que en Hollywood continúa a la huelga del sindicato Sag-Aftra en el qué varios intérpretes, actores y autores siguen luchando contra la inteligencia artificial qué busca apagar el talento de varios, además de hacer qué varios estrenos fueran atrasados por la huelga.

También ha circulado que la película no estará hasta tiempo determinante, si no qué está diagramado para qué en principio esté en cartelera por varios fines de semana y que los expertos estarán pendientes de lo qué genere la llegada de Taylor a los cines.

Los conciertos de mayor éxito

Tal como ha accedido The Hollywood New Reporter hasta el momento el más taquillero fue ‘Never say never’ recaudó más de 99 millones de dólares a nivel global y seguido de ello en el segundo puesto estuvo el documental de Michael Jackson ‘This is it’ con 181,9 millones de dólares en el mundo.

Avance oficial 'Taylor Swift The Eras Tour' - 13 de octubre