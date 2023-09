Con una calza de leopardo bien al cuerpo, Jimena Barón compartió su divertida rutina tempranera

Jimena Barón es una de las figuras del ambiente artístico qué más elige mostrar su privacidad con cierto picante, humor, aconsejando, cocinando, pero también aprovecha para cuándo apenas se levanta acaparar toda la atención con postales sexys cómo una de las qué la influencer compartió vía instagram ante sus más de 7 millones de seguidores.

Fuente: Imagen - Instagram @jmena

frente al espejo.

Una de las artistas que elige sacarse fotos a cara lavada es Jimena Barón es por ello qué se toma un tiempo bien temprano para tomarse una foto frente al espejo. Allí se la vio luciendo un corpiño marrón y debajo se llega a ver apenas su short azulado.

En movimiento

Para poner su cuerpo en acción también agarra ciertos instantes para despejarse poner y bailar quemando calorías desde temprano.

Jimena bailando

En el video apareció con el corpiño qué ya hemos visto previamente y abajo le sumó una calza animal print de la marca internacional Adidas, además de haber sumado un mensaje en el qué rezaba: "mi canción fav para mover energía", escribió con su toque de humor.

Una merienda llamativa

Sucede qué Jimena además de sus tips de todo tipo también muestra qué es lo qué come a diario y hace poquitas horas compartió lo qué escogió para media tarde.

Saludable

“Muestro esto porque siempre me pregunten qué como a la tarde algo porque ceno muy temprano, ya lo saben los qué me conocen. Esto es una banana, tres frutillas y le pongo una cucharada de mantequilla de maní no del todo procesada”, se la oyó decir al comienzo.

Ya cerrando con el tema agregó un ‘chivo’ respecto de un producto que consume Jennifer Aniston: “Esto es muy cheto y me da vergüenza decirlo esto es beypl y arriba tengo un colágeno de vainilla qué es más cheto porque es el qué promociona la actriz y que me lo traje de afuera, chau chicos”.