Cinthia Fernández modeló su precioso look y enamoró a más de uno

Si no es por el contenido que sube a Instagram, es por sus dichos; pero Cinthia Fernández no pasa desapercibida. La panelista de TV no se queda callada y recientemente acaparó toda la atención al disparar contra Morena Rial.

La joven se había referido al cirujano Aníbal Lotocki quien, desde hace tiempo, está en el en el ojo de la tormenta por su trabajo. "Lo único que puedo opinar es que es un doctor. Y que cada doctor analiza los casos y, si es viable, va para adelante. Si tienen reclamos es a la empresa que admite que este producto esté permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de ASESINA tan solo por un minuto de fama", expresó Rial.

Cinthia Fernández no pasa desapercibida

Indignada, Fernández señaló: "A Morena no le vendría mal laburar, esto es una falta de respeto a la familia de Silvina (Luna)". Luego, agregó: "No tiene ni idea de lo que vivió, esto es un asco, la desinformación que maneja, ojalá Lotocki vaya preso y ojalá tu familia no te tenga que llorar. Esta piba es todo lo que no hay que hacer y declaró todo lo que no hay que declarar".

Ante el revuelo, Morena salió a aclarar las cosas. "Hay una confusión respecto a mis dichos, no justifiqué en lo más mínimo la muerte de Silvina Luna y las responsabilidades que deriven de la investigación que se está realizando, mi única opinión es que hay mucho ruido mediático y poco judicial, eso me hace dudar", manifestó en su cuenta de Instagram.

Morena Rial se refirió a Aníbal Lotocki

En esa red social, Cinthia Fernández también llamó la atención y lo hizo con el precioso look que eligió para salir en la pantalla chica. La panelista modeló para la cámara el outfit y enamoró a más de uno.

Mirá el video de Cinthia Fernández