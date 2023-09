Prepárate para enternecerte con las fotos más dulces qué Gamze Erçel y Caner Yildrim han compartido sobre la mágica de Mavi

Caner Yildirim y Gamze Erçel están al pendiente constantemente para complacer a la menor de la familia y utilizan sus redes sociales para mostrarla apenas tan solo un poco, puesto qué protegen por demás el preservarla. Así fue cómo por medio de Instagram la hermana de Hande Erçel plasmó la vuelta a su casa posterior a un día de colegio.

Fuente: imagen - Instagram @gamze_ercel

mamá e hija.

"Es cómo esto", escribió Gamze Erçel en una postal de corta duración en la qué se ven los zapatos uniformados de Mavi y la particularidad de qué elige una media de cada color, en este caso escogió blanca y rosa. Posterior a ello la influencer mostró una pequeña parte de cómo va vestida al colegio: chomba blanca y pollera escocesa azul y blanca.

Además de compartir charlas del día, Gamze mostró otra gran pasión de Mavi, la cocina por lo qué dejó espiar cómo la pequeña sostenía una pequeña sartén ya con el pijama estampado puesto.

Una acompañante de lujo

Mavi no solo qué cumple con sus estudios, aprende a cocinar si no qué tambien aprovecha los ratos libres para acompañar a sus padres al trabajo, puesto qué muchas veces surgen rodajes de corta duración y si no suelen turnarse para cuidarla cómo las últimas historias qué compartió Caner.

Fuente: Imagen - Instagram @caneryildirim

mucho amor al aire libre.

Para divertir a la niña, Caner se la ingenia para pensar nuevas ideas cómo una casa grande de juguete qué la transforma en un restaurant de juegos y también instantes de gran felicidad en los qué presume la belleza de ella con abrazos y besos.