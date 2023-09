Si hay alguien que sabe cómo no pasar desapercibido con el contenido que sube a sus redes sociales es Nati Jota. La joven influencer cuenta con miles de seguidores en Instagram que están pendientes de todo lo que comparte. Recientemente, subió una llamativa fotografía desde el ascensor y se llevó todas las miradas.

Nati Jota se llevó todas las miradas desde el ascensor con esta llamativa foto

"Deshidratada nivel llevarme una botellita de agua para el ascensor", escribió junto a la imagen en la que se la ve luciendo unas divertidas pantuflas y una remera larga.

Nati Jota está siempre con su smartphone en la mano. "Yo estoy en mi casa y estoy tirada con el celular y la verdad es que no estoy sola. Estoy conversando con gente, literalmente, capaz chateando por Whatsapp o también en contacto directo con tantos seguidores, estoy con mucha gente todo el tiempo. Todo el tiempo y estimulado. ¿Qué será estar solo y que no pase nada? No tengo idea", contó en una entrevista con Infobae.

"Creo que podemos estar sin el celular mejor de lo que creemos, pero la vida no nos lleva a ese límite", manifestó y, en la misma nota, reveló que nunca tiene el teléfono apagado.

Nati Jota encandila con su belleza

Ella misma maneja sus redes sociales y es la que diariamente sube contenido. Solamente cuenta con un representante que es quien le organiza los trabajos y le dice lo que tiene que hacer. "Si no, me volvería loca", reconoció Nati.