Una vez más, Mónica Ayos no pasó desapercibida con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. En esta red social, la bellísima actriz argentina de 51 años, cuenta con miles de seguidores que están pendientes de todo lo que sube y llenan sus publicaciones de mensajes.

Así ocurrió con uno de sus últimos álbumes de fotos. "Equipazo", comenzó diciendo Ayos y continuó: "Si hace un cuarto de siglo me vaticinaban esta familia y este presente en todos los aspectos, me habría reído descreyendo.... Hoy solo puedo dar gracias cada día por aquellas decisiones que me encaminaron hacia este destino juntos. Nosotros".

El álbum de fotos de Mónica Ayos que no pasó desapercibido en la red

Los comentarios no demoraron en aparecer. "Una familia de talentosos. Increíbles vos y Diego en sus personajes actuales. Besos desde Argentina", "Es que tu te mereces todo lo hermoso que la vida tiene para ti", "Amor por este equipazo", "Todos facha", "Los amo son el orgullo de Argentina" y "Que lindos. Una bella familia", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.

Los padres de Ayos también eran artistas. Víctor y Mónica eran bailarines estables de las orquestas de los icónicos Mariano Mores y Osvaldo Pugliese. Ella se formó en danza y canto y, de esta manera, pudo acompañar a sus progenitores a recorrer el mundo con su arte.

Mónica Ayos y Diego Olivera

Desde hace ya unos cuantos años vive en México junto a su marido, Diego Olivera, y sus hijos. La dupla armó las valijas y emigró de la Argentina para crecer profesionalmente y ambos han participado de grandes producciones internacionales.