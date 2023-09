Desde la playa, Salma Hayek presume sus encantos a sus 57 años

Es bien sabido que Salma Hayek no solo ha conquistado la pantalla grande sino también las redes sociales con su contenido auténtico. En sus plataformas sociales, Salma comparte una mezcla única de su vida personal, su carrera profesional y su profundo amor por la naturaleza y los animales.

En su perfil de Instagram, donde tiene más de 26 millones de seguidores, Salma muestra su vida cotidiana, desde momentos familiares hasta fotos de sus viajes por el mundo. Su autenticidad y su habilidad para conectarse con sus seguidores la han convertido en una de las celebridades más queridas en las redes sociales, es decir, en toda una influencer.

Una de las facetas que Salma más disfruta de compartir en la red es su amor apasionado por la naturaleza y los animales. A menudo comparte imágenes y videos de sus vacaciones y paseos cerca del mar, en lugares paradisíacos como Los Cabos. Pues, la protagonista de “Frida” estuvo vacacionando en ese sitio hace poco, motivo por el que sus redes se han visto repletas de sus postales.

SALMA DISFRUTA DE PASAR SU TIEMPO LIBRE CERCA DEL AGUA Y LA NATURALEZA. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

Asimismo, la diva de 57 años vive subiendo posteos para honrar la presencia de sus mascotas, por las cuales siente un profundo amor. Pero no solo por ellas, puesto que Hayek vive admirando a todas las especies, en cada lugar al que va. Esto se vio plasmado en el último video que subió a Instagram, en el que sale paseando por el puerto y por las playas de Los Cabos mientras se rodea de animales como aves y focas.

Mira el video de Salma Hayek en Los Cabos

Al verla, algunos de sus seguidores de Instagram, asombrados por su bondad hacia los animales, le dejaron comentarios como los siguientes: “Los animales te aman porque saben que tienes un alma de oro. Te amo reina”; “Creo que me encontré contigo hoy, pero no estoy muy seguro”; “¿Divirtiéndote?”; “Qué hermoso Los Cabos”; “Te amooooo mi amor platónico, la mejor actriz del mundo mundial”; “Animal lover”; “Eres la mujer más hermosa que he visto nunca”; “Los animales siempre saben quién tiene el corazón más puro”.