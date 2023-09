Se dieron a conocer las imagenes de lo qué será el primer episodio de la inquietante ficción policial de Hande Erçel y Burak Deniz

Faltan menos de diez días para qué los espectadores por fin puedan disfrutar de la nueva apuesta de Fox Turkiye, 'Bambaska Biri', qué mostrará a la actriz, Hande Erçel y al actor, Burak Deniz al frente de un atrapante e intrigante thriller psicológico con tintes policiales que irá a las 20hs (horario de Turquía) todos los lunes a partir del 11 de septiembre. Así fue cómo el equipo compartió en la cuenta oficial de Instagram, algunas de las fotografías claves qué se podran observar en el primer capítulo.

Fuente: imagen - instagram @bambaskabiri

Primeras imagenes.

"Primeras tomas del primer episodio! @foxturkiye'de se lanza el lunes 11 de septiembre a las 8 pm en Bambaskabiri", reza la descripción qué pusieron desde la cuenta de la producción y qué lo acompañaron con inquietantes e intrigantes fotografías de Hande Ercel ¸el cómo la fiscal Leyla y Burak Deniz teniendo un personaje con doble personalidad al interpretar a Kenan. Ambos jugarán a ser dos extraños hasta qué de pronto el destino los vuelve a unir en medio de un asesinato qué será una fuerte clave dentro de la historia.

La nueva promo

Hace tan sólo unas horas, la producción compartió otra pista qué involucra a la únion de los dos personajes y tiene qué ver con la primera cita, el día que ambos se conocen y sellan un lazo fuerte en medio de una cena, baile y manos estrechadas.

Fuente: Imagen - Instagram @bambaskabiridizi

El inicio de un vínculo peligroso.

En otro de los videos qué re subieron se puede ver un poco más sobre la escena en el qué Leyla y Kenan se conocen pero no solo eso si no qué además se puede escuchar un intercambio de frases entre ellos dos puesto qué él le dice 'Si te digo qué estoy enamorado' a lo qué ella automáticamente le responde con mucha sabiduría 'el amor no es una cosa qué se pueda decir, es una cosa qué ha pasado' y cómo posterior a ello regresan al momento en qué se reencuentran en el estudio de televisión ya qué Kenan es conductor.

Ansia en redes

Los fanáticos son los primeros en estar a la expectativa de la llegada de esta nueva ficción y es por ello qué se hacen escuchar en Twitter dónde constantemente hacen tendencia no sólo a la serie si no también a sus protagonistas. Aquí te traemos algunos de los tweets más virales qué han ido circulando frente a la espera.

Fuente: Imagen - Twitter

Altas expectativas a la vista.

"La única cuenta regresiva que me importa en estos momentos", twitteó la cuenta fandom de Hande Ercel @handeefanatik sumando los hashtags en tendencia y replicando la foto de ellos dos frente a una luz de estudio.

"Solo quedan 9 días para el inicio de BambaskaBiri y para conocer a MI Leyla, solo 9 días", twitteó @handemiyyxemma quién sumó una foto de Hande en acción, mientras espera con mucho fervor la llegada de la ficción.

"Yo quiero saber cómo va a ser Kenan para ocultar los rasgos de su doble personalidad", twitteó @Rociomyyy en cuanto a qué también hay muchas dudas qué surgen sobre cómo llevará el alter ego, Burak.

"Deseando ver a estos cracks", twitteó por su parte @cecialv46590190 y agregó dos fotos del encuentro entre Leyl y Kenan dónde ya de por sí hay miradas desafiantes y con varios secretos.