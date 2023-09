Respira profundo antes de ver como se vería la princesa Diana a los 62 años según la IA

La princesa Diana se ganó la atención y amor de miles de personas alrededor del mundo. Lady Di fue uno de los iconos de moda más influyente, debido a su particular estilo y actitud. Hasta su muerte, la famosa princesa de Gales fue reconocida por saltarse los protocolos de vestimenta y comportamientos reales.

Hace 26 años, la princesa Diana murió en un fatal accidente automovilístico en París. Pero su ausencia no bastó para parar la admiración por ella. Por eso, muchos artistas decidieron jugar con la Inteligencia Artificial para ver cómo se vería la princesa Diana a sus 62 años. Uno de ellos fue Alper Yesiltas.

La princesa Diana a sus 62 años. Fuente: @alperyesiltas

El artista, en su cuenta de Instagram, tiene una colección llamada As If Nothing Happend (Como si nada hubiera pasado), en la cual utilizó la inteligencia artificial para crear fotografías hiperrealistas de famosos como la princesa Diana, Michael Jackson, Freddie Mercury, Kurt Cobain, entre otros.

En la imagen que Alper publicó en sus redes sociales sobre la princesa, se la muestra con su cabello corto, su icónico peinado Bob Chop, algunas arrugas en su rostro y usando prendas que concuerdan con su típico estilo: una camisa blanca y unos lentes de sol oscuros.

La publicación de esta imagen cuenta con más de cuarenta y un mil likes, y mil ochocientos comentarios. Si bien esta fotografía logró obtener una gran popularidad no es la primera imagen realizada con inteligencia artificial que logra conmover y asombrar al público que todavía adora a la princesa Diana.