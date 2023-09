Así fue el emotivo momento en qué Guadalupe Ramón y Guido Rodríguez daban a conocer el sexo de su segundo bebé

La pareja de Guadalupe Ramón y Guido Rodriguez vive su mejor momento, puesto qué están a la espera de un segundo hijo, ya son padres de Francesca y tenían cómo objetivo poder tener por el momento, uno más. Así fue cómo luego del enorme anuncio, tanto la modelo cómo el deportista compartieron vía Instagram cuándo dieron la noticia de qué se venía otra niña en la familia.

Fuente: imagen - instagram @wadaramon

lo que tanto esperaban y se dio.

"Una amiga experimentada en el tema me ayudó y organizó este día. Yo no tenía ni idea que me iba a hacer tanta ilusión de verdad, será un día para recordar", reza la descripción qué Guadalupe Ramón puso y qué lo acompañó con un extenso carrousel de fotografías referidos al dulce momento. Allí se la vio con un outfit de dos piezas total white: Top con volados y pantalón y al lado de ella Guido Rodríguez quién optó por una remera báaica blanca, short negro y chancletas grises además de qué la modelo se fotografió con el resto de su familia.

A pura emoción y extrema felicidad

Cómo si no bastaran los mimos, abrazos, besos y el compartir un rato en familia, luego vino el tradicional momento en el qué con una especie de fuego de artificial daban a conocer el color qué devela el sexo del bebé y del qué ambos fueron protagonistas de un instante emocionante entre una gran decoración de globos blancos y dorados además de un cartel de fondo qué decía 'Hello baby'.

Fuente: Imagen - Instagram @wadaramon

Juntos y cargados de grandes emociones.

"Cada detalle, cada persona y la resolución final... nuestra niña, gracias @mjuliasilva93 por todo amiga, te amo loca!. Gracias @maquiiramon por estar en cada detalle y ser contención hasta cuando no podes. Gracias familia y amigos por estar desde donde sea pero cerca y @guiido_rodriguez mi mejor en todo", cerró la larga dedicatoria qué concluyó en un tierno guiño a su marido.

Automaticamente el álbum cosechó más de 12 mil likes y entre quienes pulsaron para dar like estaban los de: Mandinha Martínez y Dibu Martínez, Agustina Gandolfo, Sandra De La Vega, Bárbara Occhiuzzi, Camila Mayan y Carolina Calvagni, entre tantos otros además de centenares de comentarios super bonitos y de aliento para el matrimonio: Qué hermoso todo / son lo más / me emocionó / hermoso.