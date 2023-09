Así fue cómo la novelista americana best seller, Abby Jimenez manifestó su fuerte fanatismo hacia Kerem Bürsin

Kerem Bürsin genera un fervor sin igual a nivel global, el artista logró atravesar los corazones de miles de generaciones y también figuras públicas de gran exposición y reconocidas cómo Abby Jimenez quién le escribió a Melis Bürsin, hermana del también productor radicada actualmente en Canadá, para contarle qué en una de sus obras literarias más exitosas incluyó al galán de ‘Ya Çok Seversen’ cómo el protagonista masculino. Así fue el momento exacto en el que la escritora del New York Times vía Instagram lo dio a conocer.

La hermana de Kerem Bürsin constantemente abre la sección de preguntas para qué sus followers le pregunten acerca de ciertas inquietudes y qué muchas veces puede estar relacionado con el intérprete de Eda y Serkan y en una de las tantas respondió acerca de cuál era su novela favorita compa a lo qué lo hizo compartiendo captura de la tapa del libro 'Yours Truly', y la reacción de la Abby Jiménez, no se hizo esperar: "Oh por Dios, yo me basé en la apariencia de Jacob en Kerem cuándo escribí el libro. A uno de mis actores favoritos".

Automaticamente la acción de Melis fue hacer captura y compartir publicamente el mensaje de Abby y cómo plasmó el personaje de Jacob Maddox, un doctor sexy qué con simpleza conquista a una bella doctora, Brianna Ortiz y qué conoce cuándo ella estaba transitando su etapa de divorcio.

Frente al mensaje la hermana Bürsin agregó a modo de texto: "Abby lo ha confirmado. Todos ustedes fan chicas disfruten, estoy un poco traumatizada. Todavía amo la manera de Abby qué escribe a su mujer", escribió halagando a la autora.

Las menciones y un guiño a Kerem

Luego de la noticia en las redes se ha plasmado una seguidilla de comentarios y hasta de edits referidos a Kerem en la piel de Serkan Bolat y qué Abby fue levantando en sus historias.

Al parecer a Abby le ha despertado entusiasmo y ganas de aferrarse a volar con la imaginación con uno de los papeles más profundos de Kerem, muy atenta al fandom del turco, la autora replicó tres videos distintos perteneciente a la primera y egunda temporada de Eda y Serkan, nombrando una vez más el nombre de Jacob Maddox, el nombre ficticio qué le puso a Bürsin, además de apreciar una vez más su talento: "Kerem es tan bueno en medio de estos momentos vulnerables", además dio a conocer qué muchos de los clips qué veía de las escenas la inspiraron para el personaje pero hay más si no qué posterior a ello lo halagó una vez más "las maneras, las expresiones qué hace Kerem so hermosas".

El despertar de un deseo

Abby fue por más y comentó qué le gustaría qué su obra literaria vaya a pantalla y qué Kerem sea finalmente el personaje qué ella había creado, para sumar, la autora reposteó el fandom de México sumando otra idea...

"Ante el cuestionamiento a la escritora a ella le gustaría qué los protagonistas fueran: la actriz mexicana, Melissa Barrera (El club de los Cuervos.Netflix) y Kerem Bürsin a lo qué sumó un sticker de 'por favor'.

Si bien de momento son más bien deseos, Kerem ayer le dio follow vía Instagram a Abby felicitandola por el bien trabajo.

