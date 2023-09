Las audiciones de GOT Talent que te dejarán con la piel erizada

'Got Talent' es un programa de telerrealidad con formato de competencia de talentos, donde los participantes son evaluados por tres o cuatro jurados en audiciones que decidirán si el concursante merece pasar a una semifinal. Se trata de un show creado por Simon Cowell, de la compañía SYCO, emitido por primera vez en el Reino Unido. Actualmente, existen más de 50 versiones en todo el mundo. A continuación, te mostramos algunas audiciones que te dejarán la piel erizada.

En 2012, durante la sexta temporada de la serie, se presentaron Jonathan y Charlotte como un dúo clásico. Cuando los jóvenes de subieron al escenario Simon Cowell comentó: "Justo cuando crees que las cosas no pueden empeorar". Sin embargo, el productor musical se arrepintió de sus palabras luego de escucharlos cantar 'The Prayer'. El dúo terminó subcampeón y fue derrotado por el acto de perros bailarines Ashleigh y Pudsey. A pesar de no ganar, Cowell le ofreció a los jóvenes un contrato discográfico de £ 1 millón en su sello discográfico. Con el paso de los años lanzaron dos discos, pero en 2014 decidieron enfocarse en carreras en solitario.

Otra audición deslumbrante nos lleva a la edición 2018 de Britain's Got Talent en la serie 12. Lifford Shillingfo se presentó en el escenario e interpretó 'A Change Is Gonna Come' de Sam Cooke. El público y los jurados quedaron encantados con su performance, tanto es así que Alesha, una de las juezas, presionó el botón dorado y lo envió directamente a semifinales. En ese momento Simon Cowell añadió: "Realmente te merecías este momento".

Otra audición conmovedora nos transporta a America's Got Talent 2016. Grace VanderWaal se presentó a demostrar su talento con tan solo 12 años y logró deslumbrar a los jurados tocando el ukelele y cantando 'I Don't Know My Name', su canción original. Howie Mandel, el humorista y jurado del programa, le dio el botón dorado que la mandó directo a semifinales. Finalmente, la joven se consagró ganadora de la competencia. Tiempo después, firmó un contrato discográfico con Columbia Records y al día de hoy sigue dedicándose a la música.

