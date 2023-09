Greeicy Rendón encendió las redes moviendo su figura de infarto

Greeicy Rendón es una gran cantante colombiana que ha sabido atraer el amor de todos. La artista destaca por su magnífica belleza, pero también por su gran talento en la industria musical. Hace unos días lanzó “Yeliana-Cap. 3 -Zha”, una canción muy sensual que la artista utilizó para mostrar su espléndida figura.

En los últimos días, Greeicy Rendón ha sorprendido a todos con sus increíbles movimientos de caderas al compás de su nuevo tema. La artista se mostró junto a una amiga bailando de una manera muy sensual mientras hacían tareas cotidianas como cocinar, limpiar el hogar o cuidar su cabello.

Greeicy publicó ese video con la descripción “Ya Zhabes como se pone la cosa cuando dos caleñas se juntan”, haciendo referencia al título de su canción Zha. Como de costumbre, su publicación no tardó en recibir miles de likes y los comentarios no pararon de elogiar la maravillosa figura de la cantante mexicana.

Hace unas horas, Greeicy Rendón publicó un, Vestite conmigo que terminó con un magnífico baile sensual. El video dejó locos a todos los internautas y no dejaron de felicitarla por su forma de bailar. Pero la sorpresa de todos no fueron sus magníficos pasos de baile, sino su look muy revelador.

Al principio, Greeicy se muestra con un conjunto deportivo que deja a la vista su abdomen de infarto. Luego de buscar en todo su closet, la artista eligió una minifalda que llevó a la perfección con un traje de red negro. El look mostró a sus millones de seguidores, la espléndida figura de la cantante y todos quedaron impactados.