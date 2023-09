Desde el suelo, Catherine Fulop cautivó a todos con su hermosura

Ya sea por sus dichos o por las preciosas fotografías que comparte en Instagram, Catherine Fulop siempre está en el centro de todas las miradas. Recientemente, estuvo como invitada a uno de los ciclos de Telefe y habló sobre Cleo, su mamá. Al aire, la bellísima actriz venezolana-argentina no pudo ocultar su emoción luego de ver un clip en el que la mujer le leía una carta.

"Mi mamá ha sido una mujer muy generosa. Yo acá tuve otra mamá que se llamó Bety Sabattini. Y mi mamá fue tan generosa que dejó que ella también fuera mi mamá. Porque Bety me acompañó con la crianza de mis hijas. Y mi mamá venía y compartía, la amaba a Bety. Y, entre ellas dos, hicieron una llave increíble y me contuvieron como persona, como mujer, como madre, como amiga, como hermana...Las dos, de verdad, fueron dos madrazas", expresó Fulop.

Y añadió: "El tenerla lejos y saber que está tan grande. Ella vive en un país que está complicado. Está difícil económicamente para los venezolanos. Y ojalá pueda salir adelante. Y mis hermanos también".

Catherine Fulop, bellísima

Luego, Cathy también se refirió a la situación que atraviesa Venezuela. "Ya no entiendo qué es lo que pasa. Lo único que entiendo, es cómo está mi familia. Y lo que pasó con nosotros. Vivir en no sé si decir un desgobierno o un gobierno populista, porque no sé cómo llamarlo hoy, pero ellos desmembraron las familias venezolanas. Nos desmembraron como cuando rasgas una camisa. Y así quedamos, con todos los pedazos regados por todo el mundo", manifestó.

Pero Fulop no solo llamó la atención con su participación en el programa, también lo hizo con el contenido que subió a sus redes. Compartió una fotografía en la que se la ve en el suelo y cautivó a todos con su hermosura.