La hija de Carlos Villagrán "Kiko" venció el cáncer

Carlos Villagrán, es conocido como uno de los actores más queridos de México, gracias a su interpretación de "Kiko" en el popular programa 'El Chavo del 8'. Al parecer, el mexicano ha estado de celebración en los últimos días, ya que su hija Vanessa Villagrán finalmente venció la batalla contra el cáncer de mama.

Vanessa pasó por diversas situaciones difíciles, a raíz de su enfermedad. Sin embargo, en los últimos días todo ha sido dicha y felicidad, puesto que celebró junto con sus familiares, amigos y seres queridos, su última quimioterapia. Después de años difíciles de sufrimiento, finalmente se encuentra libre de cáncer. "Después de tantas lágrimas, sustos, depresión, me toca sonreír, valorar mas cosas, amar a quienes se quedaron", expresó Villagrán en su cuenta de Instagram.

Vanessa Villagrán y Carlos Villagrán festejando. Imagen de Instagram @vaviriva.

"El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla", reveló Vanessa.

Mira el video

Hace, unos días atrás la hija de Kiko subió una serie de fotos y videos para comentar la noticia con sus más de 87 mil seguidores. En las publicaciones, Villagrán agradeció a sus familiares y a todas las personas que la apoyaron durante el proceso. "Mis padres, mi fortaleza, mi apoyo y por lo cual soy quien soy hoy. Gracias por el apoyo incondicional, la buena vibra siempre, el no minimizarme sino todo lo contrario", comentó Vanessa.

Vanessa Villagrán celebrando que venció el cáncer de mama. Imagen de Instagram @vaviriva.

Por otra parte, reveló que se encuentra muy feliz de haber llegado al día de hoy con el acompañamiento de sus padres. "Hoy celebro la vida con mi familia, se cierra una etapa fea pero con mucho aprendizaje y siempre lo tome con la mejor actitud y una sonrisa siempre después de llorar", sentenció Villagrán.