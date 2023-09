Así fue el debut de Romina Malaspina en el Bailando

Romina Malaspina es una de las figuras del momento, ya que la semana pasada hizo su gran debut en el 'Bailando', el programa que conduce Marcelo Tinelli. Recientemente, la muchacha compartió una serie de fotos y videos en su cuenta de Instagram y se llenó de corazones. En el artículo de hoy te contamos todos los detalles de su gran presentación en América.

El dance hall fue el primer ritmo que bailó Romina Malaspina. Imagen de Instagram @romimalaspina.

La mediática es una figura destacada en el panorama de la televisión argentina y las redes sociales. Su ascenso a la fama comenzó cuando participó en el popular programa de telerrealidad "Gran Hermano" en el año 2015. Si bien no salió ganadora del concurso, su polémica personalidad capturó la atención del público, así que la llevó a hacer una carrera en los medios de comunicación y el entretenimiento.

Romina ha pasado por 'Doble Tentación' y 'Supervivientes', dos reality shows de Chile y España respectivamente, e incluso se ha desempeñado como presentadora de noticias en dos programas de Canal 26. Actualmente se dedica a trabajar como DJ en festivales, eventos privados e incluso ha lanzado sus propios sets en YouTube. Ahora, se encuentra sumergida en el mundo del baile, ya que es una de las concursantes del programa de Tinelli.

Rodrigo Jara y Lu Basterrica son parte del equipo de baile de Romina Malaspina. Imagen de Instagram @romimalaspina.

La semana pasada, Malaspina se presentó en el 'Bailando' y fue un fuego total. Como tiene una gran comunidad de seguidores, de hecho la siguen más de 2,5 millones de usuarios en Instagram, se animó a compartir los detalles de su experiencia a través de una publicación. Como era de esperar, sus fans la llenaron de mensajes de felicitaciones por este nuevo proyecto.

"Hoy bailamos el primer ritmo: Dance Hall. Gracias a todos los que vinieron a verme y apoyarme, es muy lindo sentir toda la buena energía que me transmiten. Espero que les guste y vamos por más!!", escribió Romina en el pie del posteo. Para finalizar agregó: "Gracias a este tremendo equipo que me está acompañando en el proceso, tengo el mejor team que me puedo haber tocado", para hacer referencia a su equipo de peinado, maquillaje, estilistas e incluso a su bailarín Rodrigo Jara y su coreógrafa Lu Basterrica.