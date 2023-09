A poco de haber sido padre, Alex Caniggia se sumó con cierta provocación a Gran Hermano España

En las últimas horas y luego del escándalo con su madre, Mariana Nannis, se supo qué Alex Caniggia había quedado en Gran Hermano Vip 8, el ciclo de entretenimiento más polémica qué revoluciona el mundo entero. En medio de la decisión, la bailarina y mujer del conductor de 'Los Desconocidos' Melody Luz decidió dejar un mensaje en su red social de Instagram puesto qué se cumplía una fecha especial vinculada con Venezia, heredera de ambos.

Fuente: Imagen - Instagram @melodyluz

la dedicatoria.

"Felices 2 meses oso pardo @veneziacaniggia todo por y contigo nos tocan unos días diferentes, lejos de superpapu pero todo aprendizaje siempre es bienvenido de la mano del amor. Solo nosotros 3 sabemos lo bien que se siente haber comenzado nuestra propia familia", reza la descripción qué Melody Luz puso al comienzo y lo acompañó con unas dulces postales en las qué estaban los tres juntos, resguardando la privacidad de la beba, la bailarina le tapó la carita con un corazón y un oso, allí se ve cómo se mostraban super unidos entre abrazos, colecho y muchos besos.

"PD no crean nada de toda la mierda que dicen los portales, con @alexcaniggia estamos más unidos que nunca, el amor y el apoyo mutuo nos basta", cerró Melody apuntando directamente contra los haters quienes vieron mal el hecho qué Caniggia entrara al reality en medio de su paternidad.

La presentación en vivo

Una de las cuentas de Tiktok @Elgorrotv mostró el momento exacto en el qué Alex Caniggia entraba al estudio de Gran Hermano Vip 8 con el outfit qué se podía ver en la promo original: camisa de rayas azul y blanco, corbata con estampa floreada y un traje rojo.

El video

Previo a entrar a la casa más famosa la producción quiso meter un poco de picante y le preguntó por la relación con sus padres: "Con ellos estoy peleado después bueno voy a contar todo en la casa, la historia así ustedes y toda la gente lo sabe", se lo oyó decir con suma acidez sobre el mal vínculo con su familia y qué lentamente irá diciendole dentro.

Primer instante

Pasadas unas pocas horas Alex entabló una conversación con dos de sus compañeras hablando muy tiernamente de su beba recién nacida.

Padre sensible

"No sabes lo qué es... ahora estoy super alerta cómo un animal cuándo tiene a sus hijos chiquitos. Antes no me importaba... la vida. Ahora es cómo qué todo ella... todo por 'Beb V', expresó mirando a cámara y acción qué fue muy bien recibida por su mujer quién atinó a repostear el video de El Gorro TV.

Alex a su vez comparte convivencias con otros famosos cómo: Jessica Bueno, Pedro Aguado, Karina, Oriana Marzoli, Michael Gabriel Terlizzi, Laura Bozzo, Luca Dazi, Albert Infante, Zeus Montiel, Pilar Llori, Gustavo Guillermo, Carmen Alcayde, Luitingo, Sol Macaluso (periodista argentina qué reside desde hace tiempo en España y qué llegó a ser corresponsal de guerra en Ucrania), Marta Castro, Susana Bianca y Javier Fernandez (patinador oficial y ganador de siete European Champion).