Este fue el divertido reto a cámara qué Agustina Gandolfo le hizo a su hija

Agustina Gandolfo, se muestra constantemente pegada a sus niños, Theo y Nina (fruto se su relación con Lautaro Martínez) y cuándo puede aprovecha para ir a celebrar con sus amigos cómo lo compartió en las últimas horas vía Instagram, dónde la influencer y dueña del restaurant, 'Coraje' escogió un infartante outfit para ir a un cumpleaños sorpresa.

lookaso de la noche.

"Cuándo puedo salgo con un intruso", reza la descripción qué escribió Agustina Gandolfo haciendo referencia a su salida con Lautaro Martínez y lo acompañó con numerosas postales por empezar una desde su departamento en la qué posó frente al espejo y en la otra dejando a la vista el vestido escotado total black qué eligió para aquella ocasión y qué lo acompañó con unas botas cortas.

Una mañana 'anti horario'

Posterior a la fiesta del viernes, Agustina se levantó aparentemente mucho más temprano de lo habitual, en medio de su fin de semana y la causa ha sido su pequela Nina quién se mostró más activa en un horario bien mañanero y qué su mamá lo resaltó en otra de las tantas historias de Instagram.

selfie a cámara

Recien despabilada, Agustina posó en redes luciendo un canchero y descontracturado atuendo de dos piezas: una remera estampada y Jean además de sumar unas gafas de sol de color negras qué suele utilizar pero lo curioso es qué no estaba sola, si no qué atrás se encontraba Nina y qué le dedicó un desopilante mensaje: "Mi reina yo te amo pero el sábado podes levantarte un poquito más tarde de las 7 AM.

Eso fue solo el comienzo puesto qué después pensó en una divertida manera de hacer qué bajara su hiperactividad por lo qué la llevó a un sitio dónde había muchos inflables e intentó hacerla 'descansar un poco más', post plan al aire libre: "Intentandola cansar para dormir siesta", escribió.

Familia apoyando

Sucede qué por la tarde, Lautaro tenía partido y es por ello qué Agustina y sus hijos no se lo quisieron perder y así fue cómo corrieron a apoyarlo y a alentarlo desde la tribuna con tiernos guiños de por medio desde el estadio San Siro.

Alegres y atentos.

"Siempre", escribió a modo de descripción Gandolfo con unos corazones qué reflejaban el equipo del Inter de Milan. Allí lo acompañó con un extenso carrousel de fotografías tanto para las historias cómo para su feed.

En las postales se destaca su llegada al sector vip con Nina de la mano, ambas luciendo super cancheras, la modelo con un vestido negro y arriba una chaqueta, seguido a la niña con la camiseta de fútbol otra en compañía de la influencer con sus amigos y una se las primeras en las qué se lo ve a Theo vestido de white & black: Camisa blanca y pantalón y un mensaje en el qué escribió: "Muy elegante porque papá está jugando".