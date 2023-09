Arriba de un cuatriciclo, Manelyk González modela sus curvas

Manelyk González, conocida por muchos como "Mane," es una personalidad destacada en el mundo de la televisión y las redes sociales. Nacida el 24 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México, México, Manelyk se ha convertido en un nombre reconocido gracias a su participación en realities y su éxito como influencer.

Manelyk se dio a conocer en la televisión mexicana a través de su participación en la serie de MTV llamada "Acapulco Shore." Esta serie, que es una versión mexicana de "Jersey Shore," se centra en un grupo de jóvenes que conviven en una casa en la playa de Acapulco. Manelyk se destacó por su personalidad fuerte y su actitud desenfadada, lo que la convirtió en una de las figuras más controvertidas y queridas del programa.

Su participación en "Acapulco Shore" la catapultó a la fama y le proporcionó una base de seguidores leales en las redes sociales. Aprovechando su popularidad, Manelyk se convirtió en una influyente figura en las plataformas digitales, donde comparte su vida, sus consejos de belleza y moda, y promueve diversas marcas y productos.

Manelyk tiene 16,1 millones de seguidores. FOTO: INSTAGRAM @MANELYK_OFICIAL

Además, en las redes sociales, Manelyk se ha coronado como una de las influencers más importantes, con más de 16 millones de seguidores tan solo en Instagram. Es que allí la diva de 34 años comparte miles de sesiones de fotos modelando su maravillosa figura, lo cual sorprende a sus fans en cada oportunidad.

Mira el video de Manelyk González en Instagram

Es más, en las últimas horas, la “chica reality” recibió miles de “corazones” o “me gustas” por un posteo en el que modela arriba de un cuatriciclo, sola y con amigos. “Creo que me pasé con eso de sanar, porque ahora siento que nadie me merece y todo el mundo me aburre rápido”, escribió Mane en la leyenda del posteo.

Manelyk disfruta de buscar nuevos hobbies para sus ratos libres. FOTO: INSTAGRAM @MANELYK_OFICIAL

Algunos de sus millones de seguidores en Instagram le dejaron comentarios como los siguientes: “Yo no creo que te hayas pasado!!! El que te merezca tendrá que demostrarlo”; “Te amooo!!! Ya te extrañooo”; “Siento que ya no vas a volver nuncaaaaa”; “La primera foto omg; estás más divina que nunca”; “Que guapuraaaaa de mujer”; “La más del condado”; “No te cierres al amor, te mereces mucho amor del bueno”.