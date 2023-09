Karol Sevilla dejó helados a todos con una dura confesión acerca de sus comienzos en la actuación

Karol Sevilla, la gigantesca figura de Disney qué supo lanzarse al mercado global con la serie infarto juvenil ‘Soy Luna’, estuvo en diálogo con el influencer, Juanpa Zurita repasando por su vida tanto profesional como artística hasta qué en un momento relató lo difícil que ha sido el que ella siguiera intentando el camino de la actuación. Así fue cómo Zurita subió uno de los fragmentos más impactantes de la joven estrella con quién ha llevado adelante la entrevista para su podcast de Spotify y en el qué por medio de su cuenta de TikTok destacó el testimonio de la actriz qué hizo referencia a aquella vez.



El video

"Un manager me rompió mi pasaporte para qué yo no pudiera viajar y seguir realizando mi sueño", empezó contando Karol Sevilla con los ojos vidriosos a lo que Juanpa Zurita quién le estaba haciendo una entrevista quiso indagar más en la fuerte cuestión.

"Aquí fue para poder hacer Soy Luna, tenía quince años... Si yo creía qué en el mundo la gente no hacía mal. Él era mi manager en ese momento y yo dependía de qué el estuviera de buenas para qué me consiguiera proyectos", contó acerca de su primer representante con el qué ha vivido una durisima experiencia e imposible de olvidar hasta el día de hoy.

La anécdota del terror

Siguiendo la misma línea, Karol continuó abriéndose al contar todo lo mal qué lo ha pasado con esta persona qué frustró una de sus grandes posibilidades frente al proyecto de Disney.

"Una vez el se enojó, yo iba a viajar a otro país para hacer un concierto amaneció enojado y me dijo 'ya no van a ir, porque yo lo digo y no fuimos. Cuándo le pedí mi pasaporte porque me iba a ir a trabajar a Argentina me dijo qué no, a lo qué agarró mi pasaporte, unas tijeras y me dijo' tu no vas a lograr ser nada sin mi, no vas a salir de tus rosas de Guadalupe y tus obritas de 500 pesos", relató con lágrimas en los ojos y poniendo en palabras la crudeza del ex manager quién apuntó contra ella ironizando por su primer personaje en 'La Rosa de Guadalupe', papel qué obtuvo siendo muy pequeña y que le permitió dar sus primeros pasos en el canal, Las Estrellas.

Karol a flor de piel.

"Cuándo me cortó el pasaporte fue el momento en qué por primera vez dije 'se terminó mi sueño, la gente es mala... ya no quiero hacer esto a lo qué ya finalizando el tópico Juanpa Zurita quiso saber cómo es qué hizo para levantarse luego de ese instante lleno de dolor: "Fue esta cosa de' te voy a demostrar que yo lo puedo hacer sola y no necesito a nadie', cerró Karol.



El apoyo en redes

Ante esta terrible confesión qué hizo Karol y qué llegó a más de 350 mil likes en la cuenta oficial de Juanpa qué cosecha 14 millones miles de usuarios comenzaron a responder el video con mensajes de cariño y fuerzas para la actriz: Es tan valiente / Mi reina, pasó por tanto / te admiro / pobrecita / los ojitos, entre tantos otros

Otros comentarios en aliento a Karol Sevilla