Con un vestido de plumas, Halle Bailey brilló haciendo un live acústico de su canción ‘Angel’ con un mensaje a flor de piel por detrás

Halle Bailey fue otra de las grandes celebridades qué asistieron a los Video Music Awards, la cantante asistió a la gala en compañía de su hermana, Chloe Bailey quién estaba de presentadora en la categoría mejor R&B. Así fue cómo por medio de Instagram enmudeció a todos con un hipnótico atuendo de diseño.

Fuente: imagen - Instagram @hallebailey

posando desde el hotel a pura elegancia.

"VMAs", reza la descripción qué Halle Bailey escribió y lo acompañó con un extenso carrousel de fotografías en las qué se la ve luciendo un vestido hecho a medida por el diseñador de Vietnam, Lê Thanh Hoa, se trata de una prenda qué tal cómo especifica el artista en su Instagram @_lethanhhoa es en tono anaranjado y cuenta con un recorte audaz, además de qué se puede observar el efecto de una seda en caída con sutiles cadenas alrededor del cuello y ello lo acompañó con unas sandalias doradas 'Asia 95', de la marca internacional Jimmy Choo y qué están valuadas en la página oficial a 950 euros.

Un acústico

Posterior a la celebración, Halle Bailey compartió ante sus más de 7 millones de seguidores en Instagram, una nueva versión de 'Angel', su primer single cómo solista y que ya cuenta con más de nueve millones de visualizaciones en su videoclip original qué fue sacado hace un mes.

Así suena

"Esta letra de esta canción me ha ayudado a superar tantos desafíos y momentos difíciles en mi vida... sigue siendo mi mantra hoy... Estoy tan feliz de compartir con vosotros una presentación en vivo de mi canción ángel disponible en youtube ahora, ¡¡enlace en la bio!! Muchas gracias a @madisoncalley por hacer esto tan especial también!! ¡También a @derekdixielive que nos reúne", reza la descripción qué Halle puso en su último posteo y lo acompañó no solo con su mágica voz si no tambien con un avasallante vestido rosado mega escotado y cubierto de plumas.