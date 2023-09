No creerás la razón por la que Chloë Grace Moretz se alejó del cine por algunos años

Chloë Grace Moretz es una de las actrices estadounidenses que más impactó en la década pasada con cada una de sus interpretaciones. Nacida el 10 de febrero de 1997 en Atlanta, Georgia, la joven estadounidense comenzó su carrera a una edad temprana, por lo que cuenta con una amplia trayectoria a sus cortos 26 años.

Chloë Grace Moretz saltó a la fama en 2010 con su papel en la película "Kick-Ass", donde interpretó a Mindy Macready, también conocida como Hit-Girl. Su actuación como una joven superheroína con habilidades letales la catapultó a la atención internacional y la convirtió en un nombre reconocido en la industria.

A lo largo de su carrera, Chloë ha demostrado su versatilidad al interpretar una amplia gama de personajes en diversos géneros cinematográficos. Durante su adolescencia, la actriz estuvo al frente de películas de terror como "Let Me In" (2010) y “Carrie” (2013) hasta comedias románticas como "500 Days of Summer" (2009) y dramas intensos como "Hick" (2011).

La joven tiene 24,5 millones de seguidores en Instagram. Foto: @chloegmoretz

Además de su trabajo en la industria cinematográfica, Chloë Grace Moretz también ha sido una defensora activa de causas sociales, incluyendo el empoderamiento de las mujeres y los derechos LGBTQ+. Ha utilizado su plataforma de Instagram para abogar por el cambio positivo y ha inspirado a muchos jóvenes a hacer lo mismo.

El motivo por el que Chloë se alejó de la industria

A pesar de haber sido una figura muy influyente en su juventud, por varios años consideró la idea de dejar la actuación definitivamente, puesto que los comentarios negativos en las redes sociales le estaban afectando. Todo comenzó cuando los paparazzis le sacaron una fotografía en la calle, mientras ella cargaba una pizza en manos. El problema fue que los internautas editaron su físico, al punto de dejarle un torso corto y piernas super largas. De inmediato, los usuarios compararon sus proporciones con las de un personaje de la serie “Family Guy”, lo que afectó mucho más a Moretz.

Mira el video de Chloë Grace Moretz

"Hubo un meme que realmente me afectó, de una foto en la que entro a un hotel con una caja de pizza en mi mano. La manipularon como este personaje de Family Guy y era de los memes más comentados en ese momento", expresó Chloë en una entrevista con Hunter Magazine.

"Todos se estaba riendo de mi cuerpo y se lo comenté a alguien y me dijo: 'Oh, callate, es divertido. Me senté y pensé, 'mi cuerpo está siendo usado como chiste y es algo que no puedo cambiar sobre quien soy'", recordó Chloë en la entrevista. Este fue el motivo por el que se alejó de todo por un tiempo y la pasó mejor de lo que pensaba. "Fue genial, porque me pude alejar de los fotógrafos y ser yo misma y tener experiencias que no fueran fotografiadas". concluyó.