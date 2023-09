Ninel Conde posa frente al espejo y se llena de corazones

Ninel Conde es una figura muy popular tanto en México como en Estados Unidos. Su versatilidad artística y su carisma la han convertido en una de las personalidades más reconocidas en el mundo del entretenimiento, en la música y en la actuación. Recientemente, la mexicana subió una serie de fotos y videos a Instagram y se posicionó en el foco de atención.

La originaria de Toluca comenzó en el escenario del entretenimiento a los 18 años, luego de coronarse como ganadora del concurso de belleza 'Señorita Estado de México'. A lo largo de los años, se ha convertido en un personaje polémico por sus dramas personales y sus ex parejas pertenecientes a la industria. En el último tiempo, ha sido objeto de numerosas críticas debido a las supuestas intervenciones estéticas. No obstante, la actriz ha adoptado la costumbre de no prestar atención a los "haters".

Ninel Conde ha participado en 'Mar de amor', 'El señor de los cielos' y otras novelas. Imagen de Instagram @ninelconde.

Dejando de lado la parte negativa, Conde es muy popular en las redes sociales. De hecho, la siguen más de 5,8 millones de usuarios en su perfil de Instagram. El día de ayer, la actriz compartió varias instantáneas para mostrar las actividades que hizo durante el día. Al parecer fue una jornada complicada, ya que tuvo varios compromisos y un viaje de trabajo a México, sin dejar de lado su entrenamiento diario.

En la tarde de ayer, Ninel subió un video posando en el espejo del gimnasio para enseñar a sus seguidores que cumplió con su meta del día. "No hay excusas. Cansada, pero diciendo presente!", escribió la actriz en la postal, presumiendo su constancia y disciplina. Horas más tarde, el 'Bombón Asesino' se grabó arriba del avión para enviar un saludo a sus fans mexicanos, ya que tiene shows programados en la capital del país y en Isla Mujeres, en Quintana Roo.

