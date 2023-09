Kourtney Kardashian le declara la guerra a Kim: "Eres una bruja"

La familia Kardashian es una de las dinastías más populares en la televisión estadounidense. Han ganado una importante base de seguidores desde que iniciaron su reality show en 2007 para mostrar su vida cotidiana, sus carreras y sus relaciones personales. Recientemente salió a la luz una de las nuevas peleas entre dos de las hermanas, Kourtney y Kim Kardashian.

Desde 'Keeping Out With The Kardashians' hasta 'The Kardashians', el más reciente programa de telerrealidad, la familia ha pasado por diversas situaciones, éxitos laborales, reuniones, viajes e incluso conflictos. Este año se dio a conocer que Kourtney y Kim tuvieron varios roces y peleas en el último tiempo. Si bien las aguas parecían más calmas, el día de ayer salió a la luz el avance de la cuarta temporada de la serie y reveló momentos oscuros entre las hermanas.

En el tráiler se escucha a Kim recriminarle varias cosas, pero la respuesta de Kourtney la deja sorprendida y algo dolida. "Eres una persona diferente. Nos odias. Todos hablamos de eso", expresa la dueña de SKIMS, por lo que la esposa de Travis Barker le responde contundente y visiblemente molesta: "Eres una bruja (...) y te odio", mientras se escucha su voz entre cortada, como si estuviera llorando.

Los problemas entre Kourtney Kardashian y Kim surgieron el año pasado en Italia. La ex de Kanye West, anunció que sería directora creativa de un desfile de Dolce & Gabbana en Milán. Sin embargo, la noticia no resultó de agrado para la dueña de Poosh, porque la misma firma italiana se había encargado de arreglar su boda en Portofino. De hecho, Kourtney habló en el reality y catalogó el desfile de su hermana como plagio: "Siento que hay abundancia de oportunidades. No se trata de negocios, es que hay tantas cosas y eso tiene prioridad sobre hacer daño a tu hermana. Es legítimo copiar mi boda".

Kourtney Kardashian y Travis Barker esperan su primer hijo juntos. Imagen de Instagram @kourtneykardash.

En la última temporada de 'The Kardashians', las celebridades hablaron sobre el tema. Si bien parecía que habían arreglado sus diferencias, el nuevo tráiler dejó en claro que los conflictos siguen latentes. No se conoce si la relación ha mejorado en las últimas semanas, cuando salió a la luz que Kourtney pasó por una cirugía fetal de emergencia.