Cubierta por centenares de cristales de Swarovski, Olivia Rodrigo deslumbró en la noche de los VMAs

Olivia Rodrigo es una de las jóvenes celebridades qué más ha dejado huella en los últimos tiempos. La cantante y actriz estuvo presente en los VMAs dónde contó con seis nominaciones de las cuales ganó una en mejor edición de video por el exquisito y alocado videoclip de ‘Vampire’, single perteneciente a su nuevo disco ‘Guts’ pero además de haber sido aplaudida, nadie pudo dejar de apreciar el imponente y sofisticado video qué lució y así fue cómo lo mostró en su red social de Instagram.

Fuente: Imagen - Instagram fotografiada por Getty Images / @oliviarodrigo.

todos los ojos puestos en ella.

“Construido cómo una madre y una máquina total”, reza la descripción qué Olivia Rodrigo puso en uno de los posteos haciendo referencia a la gran velada y lo acompañó con un brilloso atuendo mega escotado y cubierto por una malla de 150 mil cristales de la reconocida joyería, Swarovski y qué fue un diseño puro y exclusivamente para la intérprete de High School Musical: La Serie. Quién sumó únicamente tres anillos en plateados qué rezaban ‘Guts’

Detrás de la pieza

Sucede qué Olivia contó con la directora creativa, Ludovic De Saint Sernin, quién le hizo este voluptuoso y magnífico vestido qué por medio de su Instagram contó más en detalle más sobre esta elección.

Una joven entre flashes

“Olivia Rodrigo luciendo un vestido de cristal Custom Ludovic De Saint Sernin, Swarovski para la alfombra rosa de los VMAs MTV 2023 dónde está actuando y también está nominada a seis premios”, reza la descripción qué pusieron desde la cuenta oficial de la marca de la diseñadora de moda allí se la puede ver a la actriz posando para los fotógrafos quienes atinan a decirle ‘te amo’, además de qué posaba con total sensualidad y elegancia.

La gran noticia

En las últimas horas, post celebración Olivia tiró una bomba y es que el próximo año dará inicio a su ‘Guts world tour’ haciendo su paso por Estados Unidos y Europa aquí el flyer compartido por ella:

Fuente: Instagram - @oliviarodrigo

fechas de salida.

El comienzo será el 23 de febrero en Palm Springs, California y luego seguirá por Phoenix, Houston, Austin, Dallas, New Orleans, Orlando, Miami, Charlotte, Nashville, ST Louis, Omaha, ST Paul, Milkwaukee, Chicago, Columbus, New York, Francia, Londres, Barcelona, Madridista, Lisboa, Zurich, entre tantos otros qué nombra y qué aparentemente no serán los únicos.