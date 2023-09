Con un vestido rojo pasión, Salma Hayek conquistó al mundo al lucir sus curvas a los 57 años

Salma Hayek es una figura icónica que ha dejado una profunda huella en la industria del cine, la moda y las redes sociales. Nacida el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, México, esta talentosa actriz y productora ha influido de manera significativa en múltiples aspectos de la cultura contemporánea.

En el cine, Salma Hayek ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Su papel protagónico en la película "Frida" (2002), donde interpretó a la legendaria pintora Frida Kahlo, la catapultó a la fama internacional y le valió una nominación al Premio de la Academia. Esta película no solo fue un hito en su carrera, aunque también actuó en otras cintas de comedia y romance, como, por ejemplo, “Son como niños” (2010) y “Magic Mike: Last Dance” (2023).

En el ámbito de la moda, Salma Hayek ha destacado por su elegancia y estilo distintivo. Su presencia en eventos de alfombra roja y su colaboración con reconocidas casas de moda la han convertido en un referente de la moda y el glamour. Todo esto se ve plasmado en cada una de las galas a las que asiste, en las que luce los mejores vestidos, generando sensación en cada oportunidad.

Mira el video de Salma Hayek

Esto mismo sucedió hace un día, cuando Salma Hayek asistió a la cena de “Caring for Women” (Cuidando a las mujeres), en compañía de su esposo, François-Henri Pinault, y otras estrellas del espectáculo como Zoë Kravitz, Channing Tatum, Nicole Kidman, Malala, Linda Evangelista y Oprah. Para la ocasión, la mexicana de 57 años lució un vestido color rojo de Gucci y lo compartió en Instagram con el siguiente mensaje: “lista para la cena Caring for Women esta noche en Nueva York, presentada por @keringfoundation, apoyando una causa muy cercana a mi corazón”.

SALMA LUCIÓ UN VESTIDO DE GUCCI. FOTO: INSTAGRAM @salmahayek

Enseguida, algunos de sus 26 millones de seguidores le dejaron comentarios como los siguientes: “Wooooow! Que elegancia la de Francia, siempre bella nunca inbella”; “Belleza de mujer”; “Que hermoso color y que linda”; “Fuego”; “Wooow… La elegancia hecha mujer… una hermosa y perfecta sirena”; “Salma, eres lo más hermoso que ha hecho el estado de Veracruz”; “Stunning”; “Wow”.

Zoë Kravitz, Channing Tatum, Salma Hayek,

Christiana Musk y Nicole Kidman fueron algunas de las estrellas que fueron a la cena de Caring for Women. FOTO: INSTAGRAM @salmahayek

“¡Qué noche! Gracias a todos los que asistieron a celebrar los 15 años de @keringfoundation y la segunda cena anual 'Caring for Women' en beneficio del Malala Fund, National Network to End Domestic Violence (NNEDV) and New York City Alliance Against Sexual Violence. Es un gran honor para mí trabajar junto a esta brillante fundación para combatir la violencia de género y continuar la lucha para proteger a las mujeres y los niños vulnerables en todo el mundo”, escribió Salma en la red social de la camarita.