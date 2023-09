Con un conjunto de dos piezas Vanessa Hudgens se robó todas las miradas en el New York Fashion Week junto a Michael Kors

Vanessa Hudgens está viviendo un gran presente tanto en lo personal cómo así también en lo laboral, la artista de High School Musical no sólo está experimentando su costado de emprendedora con su marca Know Beauty, si no que también se sumó a otra y es qué al igual qué estrellas cómo Eiza González y Jennifer Lopez, la modelo se sumó a la ola de ser representante de bebidas y en las últimas horas dio a conocer ‘Cali Water Cactus’, un producto líquido en lata saborizado y qué viene de cuatro sabores: jengibre y lima, Cactus y ananá y qué tiene un costo de 34 dólares cada uno pero ello no es todo si no qué en el medio de la presentación oficial se reencontró con dos colegas de Disney y así fue cómo por medio de Instagram hizo mención a aquel instante.

Fuente: imagen @vanessahudgens

tarde de sonrisas y viejos instantes.

“Un lanzamiento increíble para la piña, Cali Water con mi mejor amigo y compañero, Oliver Trevena. Gracias a The Georgian Hotel por dejarnos estar y a todos mis increíbles amigos qué vinieron a apoyarnos”, reza la descripción qué escribió Vanessa Hudgens y qué lo acompañó con un extenso carrousel de fotografías primero mostrando su look qué para la ocasión escogió un vestido amarillo plisado con cuello y luego destacó la presencia de Monique Coleman, quién llevó un saco y pantalón en tono amarillo y un top rojo, distinto a Olesya Rulin quienes posó con un vestido más en modo vintage. Allí también estuvo presente la mamá de Vanessa, Gina Hudgens quién quiso apoyar a su hija en este nuevo y gran paso.

Invitada de lujo

En momento de continuar celebrando las nuevas colecciones que los distintos diseñadores siguen presentando en el New York Fashion Week, Vanessa fue otra de las artistas qué quiso estar presente y lo hizo acompañando a Michael Kors a quién presumió en una de sus postales.