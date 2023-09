Britney Spears volvió a sacar su costado más sensual haciendo pole dance y recordando uno de sus clásicos hits

Falta cada vez menos para que Britney Spears se muestre ante el mundo entero con sus errores y aciertos. La artista muy entusiasmada por la pronta llega de su autobiografía ‘La mujer qué hay en mí’ y que será distribuida de manera física el 24 de octubre. Mientras tanto, la intérprete de ‘Womanizer’ aprovechó estar al frente de sus 42 millones de followers en Instagram y les dio a conocer una de las partes con las qué se encontrarán cuándo finalmente abran el libro.

Fuente: Imagen - Instagram @britneyspears

Uno de sus días de mayor brillo.

“Uno de mis premios favoritos siempre ha sido el VMAs. Pasé tantos buenos momentos en ese escenario e incluso me han llamado la reina de MTV”, comenzó diciendo Britney Spears refiriéndose a lo qué ha sido su último paso por la gala de premiación dónde ya no se la veía con la misma energía pero en la foto que posteó pertenece a una de las temporadas dónde más brilloso se trata de los VMAs del 2020 en el que brilló haciendo una performance de dos covers: Oops! I did it again y la reversión de Satisfaction perteneciente a los Rolling Stones.

Su favorito parte en que tanto en el 2008, 2009 como en el 2011, la artista ha ganado numerosos premios referidos al evento, entre ellos se destacan las categorías: mejor video pop, mejor video femenino, video del año (las tres primeras por su single ‘Piece on me’ , mejor video pop (por Womanizer) y mejor video pop (Till de world end).

“No puedo esperar para compartir más VMAs y otros recuerdos de premios en ‘The woman in me’, el 24 de octubre”, cerró su pequeño discurso volviendo a mencionar la fecha pactada para la salida de su primer libro autobiográfico dónde se abrirá ante el mundo cómo nunca antes.

Un clásico

Cómo es común de ver Britney se graba en cámara frontal compartiendo una seguidilla de looks con pasos muy característicos de ella qué hasta más de una vez son tendencia, se vuelven memes o surgen ciertas imitaciones, sin embargo ya es parte de su esencia y así fue cómo se mostró hace tan solo unas horas atrás.

El video

Avasallante cómo de costumbre, Britney desfiló por el living de su casa con un total de tres vestuarios a los que le sumó un piloto blanco extra large. En el primero que mostró se la vio luciendo un body lila con mangas floreadas, luego un body rosado con estampado de jigas y flores en verde, rojo, azul y tallos en amarillo.

Con la música de fondo de ‘Electric City’ de Black Eyed Peas, Britney mostró uno más casi a lo último, un body fucsia hiper escotado al qué me sumo unos zapatos anchos en tono marronados estilo vintage.

Su nueva pasión

Cómo ya hemos visto previamente, Britney ha encontrado un nuevo divertimento para su tiempo encerrada en la casa y es el caño para hacer pole dance qué adquirió y del qué se la ha visto súper sexy jugando en él y así fue cómo volvió a mostrarse con videos subidos de tono casi qué en ropa interior

Presumiendo su figura

En el video qué ya cuenta con más de 194 mil likes y con 6 millones de visualizaciones, Britney al ritmo de su single ‘The hook up’ comenzó a manipular el caño mientras qué se la podía ver luciendo un top rojo, Microtanga y unas bucaneras medianas en color blanco.