Shakira volvió a las alfombras rojas con un look que dejó a la vista mucha piel

Los MTV Video Music Awards se celebraron el pasado 12 de septiembre en el Prudential Center de Nueva Jersey, Estados Unidos. En estas entregas se reconocen todas las producciones audiovisuales de la industria musical. Entre ellas, la colombiana Shakira llegó a la alfombra rosa con un vestido que sorprendió a todos.

La artista cantó y bailó por más de 10 minutos. Foto: Getty Images.

La cantante colombiana llegó acompañada de sus dos hijos Milan y Sasha. Entre otras invitadas también estaban Selena Gomez, Taylor Swift, Nicki Minaj, Thalia y Miley Cyrus. Pero fue Shakira quien supo llevarse la miradas de todos los presentes mientras posaba y caminaba por el evento.

La artista colombiana y sus hijos se vistieron de Versace para la ocasión. Shakira lució un sensacional vestido de paillettes dorados y sandalias metalizadas con una gran plataforma. El look elegido por la cantante no hizo más que resaltar su espléndida belleza gracias a sus brillos dorados.

Su vestido Versace contó con una abertura en uno de sus costados mientras que la parte superior ofreció un pronunciado escote que dejó a la vista su magnífica figura. Además, el look tuvo aberturas a los costados que resaltaron la cintura de Shakira a la perfección. Por último, en la parte trasera, la espalda de la estrella también estuvo al descubierto.

A su vez, Shakira supo combinar su increíble look con su típica melena ondulada y un maquillaje sutil, que tanto le gusta a la artista. Se sabe que a Shakira no le agradan los looks muy cargados y luego de mirarla, todos concluyen que la artista no necesita de grandes makeups. Su belleza natural junto a su cabello rubio son más que suficientes para impresionar a cualquiera.