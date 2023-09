Previo a los VMAS, Selena Gómez enmudeció a todos con un infartante body frente al espejo

Selena Gómez estuvo en la gala de los VMAs y fue una de las celebrities que ha dejado qué sus followers espiaran cómo fue la previa y es así cómo la artista vía Instagram desplegó toda su arrolladora sensualidad.

Fuente: Imagen - Instagram @selenagomez

Previo a la gran noche.

A modo de corta duración, Selena Gómez sacó su costado más salvaje modelando frente al espejo, en la primera se la observa luciendo un body negro super escotado y de fondo una mesada repleta de brochas, productos de skincare, maquillajes y cremas, mientras que en la otra ya lista para salir le sumó una pollera de manga corta y chaqueta negra.

Una noche a pura felicidad

Sucede qué Selena fue otra de las ganadores de la noche en los VMAs puesto que junto con REMA se llevaron la estatuilla a mejor canción afrobeats por 'Calm Down'.

Fuente: Imagen - Instagram @selenagomez

Reencuentro entre grandes amigas.

Pero las fotografías no han sido las únicas ya que Selena siguió retratando grandes instantes cómo su complicidad con Taylor Swift con quién no paró de reírse y sonreír y que a modo de texto sumó una cuota de gracia: "Ella se ve hermosa, yo me veo extreñida", ironizó.

"Muchas gracias por votar. Estamos muy agradecidos", reza la descripción qué Selena escribió en su último posteo y lo acompañó con un exclusivo vestido de enredadera bordado de rojo perteneciente a la firma de Oscar de la Renta y qué dejaba ver por debajo la piel.

Después del show

Al igual qué Taylor, Selena salió del evento con otro de sus vestidos qué tenía listo para sacar adelante y qué previamente mostró frente al espejo y es qué las celebrities tienen de costumbre contar con más de un vestuario puesto que luego viene la fiesta post gala.

Fuente: Imagen - Instagram @selenagomez / Twitter

La segunda y última elección de Selena Gómez fue un vestido violeta estilo strapple super escotado, mientras que Taylor escogió uno de jean con fruncido acampando.