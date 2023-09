Inteligencia Artificial: decora tus espacios favoritos con estas apps

Seguro muchas veces has querido cambiar de lugar los elementos de una habitación o probar cómo quedaría un nuevo sillón en la sala de estar. Pero no pudiste saberlo hasta que compraste el producto. Sin embargo, esto ya no es así, gracias al avance de la tecnología, empresas han creado apps que funcionan con Inteligencia Artificial, ahora puedes rediseñar tus espacios favoritos.

Si se cargan las medidas exactas de los espacios, podrás ver con mayor precisión cómo quedarían tus muebles. Foto: RoomGPT

La primera de ellas es RoomGPT. Los usuarios han aprobado esta aplicación debido a su fácil funcionamiento. Para comenzar un nuevo proyecto se debe cargar la foto del espacio que quieres reacomodar junto a información como medidas, ubicación, entre otros datos, que permitirán visualizar diferentes cambios de manera precisa.

En segundo lugar, se encuentra Renovación hogar-Wodomo 3D. Esta aplicación es gratuita y exclusiva para los usuarios de Android. Para comenzar se debe escanear el ambiente a diseñar. Con Wodomo 3D el usuario tendrá automáticamente las dimensiones de su espacio y podrá cambiar paredes, ventanas, puertas, muebles y colores.

Las apps reconocen a la perfección las paredes de tu hogar para que puedas cambiar su color sin problemas. Foto: IProfesional.

Por su parte, Homestyler permite crear una casa desde cero. A partir de una foto se pueden modificar los colores de las paredes, probar diferentes muebles y distintas luminarias. Esta aplicación cuenta con un catálogo de productos de empresas de todo el mundo, por lo que si al final de tu diseño algún objeto te gustó, puedes pedirlo a la fábrica original.

Por último, Magicplan es una aplicación disponible para dispositivos iOS3 y Android. En este caso, la app permite crear planos de las propiedades mediante modelos de 2D y 3D. No es una aplicación difícil de manejar, por lo que muchos profesionales, como arquitectos, ya han tomado a esta aplicación como su gran compañero de trabajo.