Así fue el pésimo momento qué Bárbara de Regil pasó con su hija y qué impidió su vuelta a México

Posterior a los mágicos días por Nueva York, Bárbara De Regil y Mar De Regil han compartido casi qué en tiempo real qué ya era tiempo de que se reencontraran con sus familias, sin embargo fue la actriz quién hizo un duro de descargo contra United Airlines debido al mal servicio. Así fue cómo en Instagram se lo comunicaba a sus más de 8 millones de followers.

Fuente: Imagen - Instagram @barbaraderegil

La incomodidad.

No es la primera vez qué Bárbara De Regil sufría un inconveniente con la otra aerolínea, puesto que en sus historias de Instagram dio a entender que el enojo venía desde antes. En el extenso texto que publicó de corta duración se puede leer cómo ha sido todo el vuelo y es qué la mala atención viene desde antes: "Ida: desviaron el vuelo a Washington no dejaron 4 horas dentro del avión sin comida en todo el vuelo desde que despegamos. Nos bajaron y tardaron 3 horas en darnos las maletas (ese dia yo solucione todo y me fui en tren a Nueva York a las 5 am)", comenzó expresando públicamente en cuánto al plan B qué surgió en ella después de la eterna tardanza qué incluyó que estuvieran sin sus cosas.

Pero no terminó ahí puesto qué luego apuntó contra la aerolínea en su ida qué estaba pactada de Nueva York a México: "vamos en el vuelo y en eso desviaron el vuelo a Houston, Qué por qué la terminal uno estaba cerrada, lo cual es mentira porque la terminal no está cerrada y varios vuelos de amigos llegaron de Nueva York aterrizaron perfecto en otrasa erolineas Nos dieron un hotel y nos dijeron que mañana volvemos a salir. Conclusion: @united es cero empático con los pasajeros. Primero nos dejaron 4 horas arriba de un avión, sin noticias, comida y muchos sufriendo ansiedad", siguió en cuánto a cómo se sintió ese clima de desesperación entre todos los pasajeros y sus ganas de volver a subirse a Aeromexico.

Su gran enojo vía historias

"No nos decían nada imagínense el rollo de estar 4hs y media en un avión fue muy estresante, hacía calor, teníamos hambre, yo desayuné a las 9 de la mañana... eran las 8 de la noche", comenzó contando en el video y qué incluyó una fotografía en la que se mostró el panorama y preocupación de todos los pasajeros.

"Gracias a Dios no tomé la decisión de regresarme en el vuelo de las once de la noche qué fue el qué nos dieron cómo opción porque todos los qué se regresaron en ese vuelo... no les llegó su maleta", siguió en cuánto a escoger lo qué fuera un poco mejor.

"La maleta les llegó el domingo, yo me fui en tren o sea... pagué un tren para llegar a Nueva York y ahora a la vuelta íbamos perfecto y de repente aterricé en Houston y no en la ciudad de México", al contar qué el equipo les comunicó que debido a un volcán no se pudo a lo qué le pareció raro.

"Todos mis amigos que vienen de Nueva York para México que no viajaron en United aterrizaron perfecto y ahora estamos con Mar en Houston... en un hotel y volamos mañana... United apesta. No te dan ni un cacahuate", cerró su duro descargo a cámara.

"Nos bajaron del avión y yo les avise que tenía que llegar en vuelo hoy porque mañana trabajo y Mar tiene universidad... Obviamente que no llegamos y te contestan que no se puede y que tenían unos hoteles a disposición, no cool. No te dan tu maleta, me fui a dormir sin nada... No me fui a los hoteles qué me ofrecían pagué uno que estaba en el aeropuerto. No puede ser... Encima terminaba gastando.