Las fotos de Florencia Peña que conquistaron cientos y cientos de corazones

Tiempo atrás, Florencia Peña no la pasó nada bien con lo que le ocurrió con sus redes sociales. Sucedió que Instagram le cerró en reiteradas ocasiones su cuenta con millones de seguidores. "Segunda vez en 2 meses y medio. ¡Que raro ser la única cuenta verificada con 6M de seguidores a la que le bajan la cuenta! No subo fotos muy distintas a las que suben otrxs. ¿Por qué conmigo? ¿A quién le molesta tanto? ¿Cuánta energía vital les llevo?", expresó en ese entonces.

Florencia Peña, bellísima

La suspensión de su perfil se debió a que otros usuarios denunciaron como ofensivo o molesto su contenido. "No me causa gracia, de verdad. Lo que más me llama la atención es que les molestan mis fotos y no la de las otras cuentas. No comprendo la deconstrucción de la que tanto hablamos. Instagram se llenó de cuentas falsas... te denuncian y como ellos tienen un algoritmo, te la levantan", manifestó Peña.

Y disparó: "¿Cuál es el contenido que está fuera de lugar en esto? ¿De verdad esto les parece fuera de lugar en un contexto de Instagram hoy? Esto ya es censura".

Hoy, esos episodios quedaron en el pasado y nuevamente tiene una fuerte presencia en la red. Cuando da señales de vida no pasa desapercibida y sus publicaciones conquistan cientos y cientos de corazones. Así lo hizo con una de las últimas que compartió.

En las imágenes se la ve a Flor con un precioso look rosado y una grandísima sonrisa en su rostro.