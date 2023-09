Jimena Barón enseñó su bellísima figura y se llevó todas las miradas

Jimena Barón es muy consciente de su alimentación y lleva una dieta saludable. Sin embargo, recientemente quiso probarse a sí misma. "Voy a usar de experimento este finde que cambié por completo mi alimentación y no metí una sola comida saludable. Literal. Milanesa, papas fritas, medialunas a la tarde, papitas y más mierda a la noche. Y helado y chocolate todo el finde", contó a sus seguidores en Instagram.

Luego, expuso los resultados. Contó que de la hinchazón que tenía no podía abrir bien su ojo y reconoció: "Respeto mucho a la gente que come así y va regia por la vida. Yo soy el exorcista. Esto no es para mí".

"Y ahora fuera de joda (porque la pasé bien, comí rico, y ya fue), pero qué bueno que mi cuerpo no se banque comer como el c***, porque no creo que esté nada bien comer como el c***", admitió Barón.

Jimena Barón en Instagram

"Pienso siempre en el morfi como la nafta que nos damos. Volví a la alimentación de siempre y ya me siento mejor", expresó y agregó: "¡Qué importante lo que uno come! ¡Cuídense! No es estético, es salud, es fuerza, es nutrición, es el bocho, es quererse y darse lo menor. Es funcionar bien".

Ahora, Barón enseñó su bellísima figura y, como siempre ocurre cuando comparte nuevo contenido, se llevó todas las miradas de los usuarios.