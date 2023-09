Este es el proyecto en televisión sumamente tentador del qué volverá a ser parte la bellísima de Carmen Villalobos

Carmen Villalobos, la intérprete de 'Café con aroma de mujer', regresará a la pantalla de Telemundo puesto que renovó contrato para ser nuevamente la conductora del reality show culinario, 'Top Chef Vip', así fue cómo por medio de Instagram, la artista en el mes de junio recordaba el cierre de la primera parte en el qué el joven, Lambda García se consagró cómo ganador de 100.000 dólares.

"Hoy es la gran final de la segunda temporada de TOP CHEF VIP de verdad que no puedo estar más feliz con este show. Gracias a todos y cada uno de los que hacen parte de este proyecto maravilloso! Gracias a mis queridos chefs @adriamarina @delivier y @juanmaelcielo por ser tan buena onda! A mi súper equipo @normajaneid y @jorge.malave por su gran talento, profesionalismo, por siempre trabajar de la mano y con la mejor actitud... pero sobre todo gracias por ser mis amigos y estar siempre 24/7", comenzó poniendo, Carmen Villalobos nombrando a todos los qué han integrado el gran boom de Telemundo y en el qué todas las noches iba compartiendo sus mega outfits cómo este ultimo en el que escogió un vestido strapple de volados rojo y con cierto vuelo por debajo.

"A mi otro super team @mclmanager y @labullapr por ser una gran dupla y estar firmes para las que sea con su objetividad pero al mismo tiempo amor! A cada uno de mis adorados productores, a mi director y en general a todo el equipo maravilloso", siguió con sus infinitos agradecimientos.

"A ti amor @fredefutbol por venir a Colombia cada 15 días por 5 meses seguidos y creer que en la distancia también se puede construir Te amo muchooooooooo! A ti mami que siempre has estado a mi lado y que jamás me has soltado de la mano. Gracias por entender mi trabajo, ya sabes que después vienen las recompensas a tanta ausencia Te amo Gracias a ustedes por conectarse cada noche y hacer de este programa un programa hermoso para toda la familia Así que nos vemos esta noche para disfrutar del último capítulo de #topchefvip2 a las 7/6c por @telemundo", dedicándole la última parte del mensaje a su familia quién siempre la ha apoyado en este camino.

El nuevo 'Top Chef'

En esta nueva entrega que comienza el 13 de septiembre 21hs contará con un total de 20 participantes famosos que tendrán que adaptarse a una serie de platos gastronómicos de gran exigencia saltando por diversas temáticas en las que se incluirá algunas de una enorme carga emotiva.

La lista de participantes.

Los elegidos para el nuevo ciclo

Helen Ochoa: cantante y compositora de regional mexicano.

Sebastián Villalobos: Youtuber colombiano y activista por los derechos LGBTIQ+.

Gaby Spanic: actriz venezolana y ex participante de La Casa de los Famosos

Jesús Moré: actor mexicano (El Señor de los Cielos).

Alana Lliteras: presentadora de televisión mexicana y ganadora de Masterchef Junior México.

Arturo Peniche: actor mexicano icono de exitosas telenovelas (La Usurpadora, Carita de Ángel, Preso No.1).

Laura Zapata: actriz mexicana (hermana de Thalía) aclamada por exitosas producciones (Esmeralda, La Usurpadora, Pobre Niña Rica).

Génesis Suero: la primera dominicana en coronarse Miss New York USA.

Germán Montero: cantante de regional mexicano.

Juan Pablo Gil: actor mexicano (Nosotros Los Nobles, Malaventura).

Tony Balardi: comediante mexicano (Sábado Gigante, Guerra de Chistes).

Regina Orozco: aclamada soprano y actriz mexicana (Mariachis, La Casa de las Flores).

Gilberto Gless: actor, comediante y aclamado imitador mexicano (La Hora Pico, Otro Rollo y La Parodia).

Marisol Terrazas: cantante estadounidense y fue una de las voces principales del grupo musical Los Horóscopos de Durango.

Eduardo Barquín: actor mexicano, ex participante de Survivor México

José Gums: dominicano ex - jugador de Fútbol Americano y ex - participante de Team Famosos en Exatlón Estados Unidos.

Sara Corrales: actriz colombiana (El Señor de los Cielos, El Clon).

Isis Serrath: modelo mexicana llegó al mundo del espectáculo después de participar en el programa Enamorándonos.

Johnny Lozada: actor puertorriqueño se hizo famoso en la década de 1980 con el grupo juvenil Menudo y ahora es presentador en el programa Despierta América.

Lorena de la Garza: comediante mexicana (La hora Pico).

Un jurado de prestigio

Los jueces qué están listos para volver a ajustar sus paladares y manejar un criterio profesional y puntilllso serán nuevamente:

Antonio de Livier (experto en cocina china, americana e italiana), aclamado en restaurantes de California y Boston.

Adria Marina Montaño: Cuenta con tres restaurantes en Tijuana, Baja California y se ha destacado en la comida tijuanense además de haber adquirido varios reconocimiento en el sector mexicano de México.

Juan Manuel Barrientos: Fundador del restaurante 'El cielo' y fue catalogado como uno de los 50 mejores chefs de Latinoamérica con un recorrido por las cocinas desde sus 23 años.



Por otra parte… se ha confirmado qué ya están marchas la grabaciones de la tercera temporada de ‘Top chef vip’ pero para ello se tendrá que esperar hasta el 2024 mientras tanto puedes hacer la maratón de la segunda parte…

