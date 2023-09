El llamativo corte de pelo que tenía Jennifer Lopez al comienzo de su carrera

Jennifer Lopez se ha posicionado como una de las actrices y cantantes más queridas del entretenimiento. A lo largo de su carrera ha inspirado con sus looks, maquillajes e incluso con sus cortes de cabello. De hecho, cada vez que JLo comparte una postal en su cuenta de Instagram, demuestra que está igual de estupenda e incluso mejor que a los 20 años, sin importar el corte, el maquillaje o el look que tenga. A continuación, te mostramos imágenes del comienzo de la carrera de Jenn, cuando tenía rulos y el pelo corto.

En 1986, mientras Lopez asistía a su último año en el instituto, consiguió un papel en 'My Little Girl', una película de bajo presupuesto coescrita y dirigida por Connie Kaiserman. Apareció en un pequeño cameo, interpretando el papel de Myra, una mujer joven en un centro para jóvenes con problemas que no tenía diálogo. En 1991, se convirtió en bailarina de respaldo de los New Kids on the Block y al tiempo fue bailarina de Janet Jackson.

Jennifer Lopez tenía el cabello corto y rizado. Imagen de Instagram @jlo.

Después, decidió dedicarse a su propia carrera y obtuvo su primer rol protagónico en la película de drama 'Nurses on the Line: The Crash of Flight 7’, y seguido de esto pasó por otras producciones. En esta época, la Jennifer comenzó a resonar en diversos portales y medios, como una joven con mucho talento tanto para la actuación como para el baile y la música.

Jennifer Lopez en un evento social en la década de los 90'. Imagen de Instagram @jlo.

Durante esos años, JLo llevaba un estilismo completamente diferente al de ahora, puesto que tenía el cabello rizado y oscuro, además de llevar un corte al hombro. Con el paso de los años, Jennifer cambió su estilo y se dejó el pelo más largo y lacio, todavía con el mismo color, hasta que finalmente comenzó a aclarar hacia tonos más castaños.

Actualmente, la ‘diva del Bronx’ tiene el cabello largo e incluso en algunas ocasiones utiliza extensiones que parecen muy naturales. Suele llevar unas ondas descontracturadas en cascada y tiene un tono marrón con algunos detalles de iluminación en color miel. De hecho, hace unos días compartió una imagen y presumió su bellísima cabellera en un evento de la semana de la moda.