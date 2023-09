De México para el mundo: Mar de Regil sorprendió a todos con atuendos super impresionantes diseñados para el Fashion Week New York.

Mar de Regil voló rumbo a Nueva York junto a su mamá, la actriz, Bárbara de Regil y enmudeció por demás con una nueva pasión que finalmente llevó a la práctica, diseñar prendas de indumentaria. Así fue cómo la joven fue compartiendo vía Instagram algunos los outfits a los que les puso su propia magia.

Mente creativa.

Por medio de las historias de corta duración, Mar de Regil procedió a compartir dos diseños uno en el que se la ve a una de las modelos desde la pasarela un vestido corto con franja roja, negra, marrón metalizado, una capa de gran vuelo acompañando y de calzado unas bucaneras de caña alta.

Mientras que ella para el evento escogió diseñarse un lookazo en rosa metalizado de dos piezas: top con una red negra colgando y abajo un pantalón corto qué también llevaba el detalle haciendo conjunto y qué fue diseñado para la marca mexicana, Five Sins al igual que el look de la modelo antes detallada y también de su mamá quién con sumo orgullo lució otro de sus diseños.

El gran anuncio

No ha sido de gran sorpresa, la idea de Mar puesto que ya días antes había comunicado ese gran paso que hoy le toca dar y del que se siente super feliz puesto qué siempre se ha dedicado a crear contenido desde la moda.

El muestreo

"Por fin les puedo contar !!! Diseñe 3 vestuarios para Fashion week new York! Mar bebé estaría muy orgullosa de mi uno para mi, para mi mamá y la modelo que estuvo en la pasarela pronto les subiré más fotos del evento !!! Los amo y soy la más feliz, sueño más y vámonos para arriba !! Siempre se puede más y más, no olviden seguir sus sueños siempre", reza la dulce descripción qué escribió Mar acerca de ese deseo que anhelaba desde muy chica y qué lo acompañó con un reel en el que fue mostrando los diseños junto a su mamá.

Tierna dedicatoria

Quién no se quiso quedar atrás fue Bárbara De Regil qué presumiendo el enorme orgullo qué siente por su hija, también aprovechó no sólo a mostrar el outfit que Mar le había diseñado a ella también si no el enorme apoyo a la pequeña soñadora.

Experiencia compartida.

Dos bombas mega sexys.

"Desde que tenías 5 años tenías claro que querías. Eres la mas apasionada por la moda y siempre supe que ibas a empezar con el pie derecho por que eres la más disciplinada", reza la descripción con la qué Bárbara comenzó dedicándole a Mar. En la primera postal se la vio a la intérprete de Cabo, luciendo una camisa básica blanca y debajo un pantalón de suma transparencia con flecos, mientras que Mar llevó un vestido marrón con apliques florales de brillos y sumó un blazer negro.

"Mi primer outfit en colaboración con @five.sins pero HECHO Y CREADO POR TI ... con todo y el rush de la universidad, clases de idiomas, piano ... tuyo y el de la modelo tiempos - lo hiciste TÚ el mío, el tuyo y el de la modelo", siguió haciendo referencia a que fue una tarea dentro de todo en forma conjunta allí se ve más de cerca el qué le armó su hija un look total black: top metalizado con una pequeña franja en negro, pollera tubo opaca, chaqueta de manga larga ultra pequeña y de accesorios unos guantes sin dedos.

"Lo importante no es donde estuviste, ni en donde estas ... lo importante es adonde quieres llegar. Soy la más orgullosa de ti @marderegil._ y te apoyare siempre para que trabajes en todos tus sueños eres La Niña más talentosa que conozco", cerró Bárbara su movilizante descripción.

