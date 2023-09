Lola Indigo incendió Instagram con un vestido que dejó a la vista su increíble figura

Lola Índigo es una joven cantante de música urbana que ha logrado posicionarse como una de las artistas con mayor popularidad. Su carrera musical no deja de crecer y ya colecciona asombrosas colaboraciones como “Discoteka” con María Becerra. Pero además de su talento musical, la cantante cuenta con un estilo de moda único que derrite a cualquiera que la ve.

Lola Índigo posando en sus vacaiones por Portugal. Foto: @lolaindigo

La artista con gran éxito en países como México, Colombia, Chile y Argentina muestra en redes su espléndida figura sin ningún tipo de escrúpulos. Anteriormente ha publicado en su Instagram colecciones de fotos en ropa interior o en trajes de baños que le sientan espectacular.

Pero hace unos días, Lola Índigo publicó en sus redes sociales una serie de fotos que dejaron a todos impresionados. Al parecer, la cantante española habría asistido a una cena súper elegante y para la cual eligió un outfit un poco revelador que asombró a sus más de dos millones de seguidores.

Una de sus últimas canciones es "Mala Suerte". Foto: @lolaindigo.

Esta vez, Lola Índigo posó con un vestido largo color violeta que cuenta con una abertura al costado, dejando a la vista de todos su figura excepcional. La foto tomada en el baño del restaurante permite ver que el vestido tiene un pequeño escote que la artista decidió acompañar con un cabello al natural.

Eso no fue todo, a su colección de fotografías sumó la imagen que sirvió como inspiración para su sensual look de noche. Para sorpresa de todos, el dibujo animado que eligió Lola Índigo fue Megan, la novia del mítico personaje Hércules de Disney. Incluso la artista posó de manera similar al momento de sacar la foto para presumir su increíble look.