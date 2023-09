Kylie Jenner y Timothée Chalamet a los besos en el US Open

Kylie Jenner es una de las empresarias jóvenes más populares del momento, es dueña de una marca de maquillaje, productos para el cuidado de la piel, una línea de trajes de baño y otros negocios. Timothée Chalamet es un actor estadounidense muy popular que ha participado en diversas películas como 'Dune', 'Call me by your name', 'Interestellar', etc. A continuación, te mostramos las imágenes que salieron a la luz y demuestran que las celebridades han decidido blanquear su romance.

Jenner y Chalamet siempre han procurado ser muy discretos en lo que respecta a su vida íntima, sobre todo si hablamos del actor. Sin embargo, desde hace varios meses, ambos han sido ligados emocionalmente. En el mes de abril, saltaron a la luz las especulaciones de un posible romance entre la socialité y el actor, porque fueron vistos juntos en varias oportunidades. No obstante, los medios aclararon que Kylie no estaba en busca de una relación, ya que estaba concentrada en su carrera y sus hijos.

La semana pasada, los rumores de romance volvieron a reavivarse, cuando el dúo fue visto en uno de los conciertos que ofreció Beyoncé en el SoFi Stadium, en Inglewood, California. La pareja fue fotografiada compartiendo risas y disfrutando del show de la cantante estadounidense e incluso aparecieron algunos videos que dejaron a la vista que se animaron a besarse en público.

Kilye Jenner y Timothée Chalamet fueron juntos a la final del US Open de tenis. Imagen de Twitter @21metgala.

En las últimas horas han aparecido nuevas instantáneas de Kylie y Timothée compartiendo tiempo juntos en un evento público. Al parecer, las celebridades acudieron como pareja a la final del US Open, el torneo de tenis donde Novak Djokovic se enfrentó contra Daniil Medvédev. En el partido, el dúo se mantuvo atento a lo que sucedía en la cancha, así que pasaron una tarde llena de tensión, pero también con un poco de diversión.

Kilye Jenner y Timothée Chalamet a los besos en el US Open. Imagen de Twitter @21metgala.

Esta vez, Kylie y Timothée aparecieron en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, en Nueva York, para disfrutar uno de uno de los cuatro torneos de Grand Slam de tenis. En todo momento se los vio cómplices y cercanos. La socialité acarició el hombro de su compañero en varias ocasiones, mientras que el actor besó la mequilla de su compañera varias veces. Las imágenes dejaron en claro lo que sucede entre ellos.