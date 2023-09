Sofía Vergara arrasa redes con un sorprendente vestido ajustado

Sofía Vergara, actriz y ahora jurado de un programa de talentos, ha mostrado sus mejores looks en el último tiempo. En su cuenta de Instagram posteó para sus más de 30 millones de seguidores, una foto posando acostada en un sillón con un vestido ajustado que explotó las redes.

Sofía Vergara ha sido nominada a los Globos de Oro. Foto: @sofiavergara

La actriz de Modern Family nunca deja de sorprender a todos con sus vestidos ajustados que realzan su perfecta figura. Anteriormente, la artista colombiana se mostró en vestidos con tonos llamativos como el naranja y el rosado. Pero esta vez, Sofía Vergara lució un look más atrevido.

Para otra de sus noches como jurada del programa de talentos, America´s Got Talent o AGT, Sofía llevó un vestido ajustado de color amarillo fluor y con un estampado de leopardo, el favorito de la actriz. El vestido no fue lo único que se llevó las miradas de todos, sino cómo posó con su look.

Sofía junto a su compañera de jurado en AGT. Foto: @sofiavergara

Además, Sofía Vergara acompañó su look exótico con un maquillaje sensacional, que combinó a la perfección. Esta vez, los protagonistas de su makeup fueron sus increíbles labios de color rojo intenso y ojos delineados con tonos marrones, que resltaron la belleza de la actriz latina más querida.

El vestido ajustado de Sofía permitió a todos observar la hermosa silueta que mantiene la nueva jurado de America´s Got Talent. Por eso, su publicación en Instagram cuenta con más de 100 mil likes y 1000 comentarios de internautas que aprovecharon la ocasión para admirar su look y felicitar a la artista por su gran trabajo.