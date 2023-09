Emocionante: así Gilda hubiera alentado a la Selección argentina, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial reveló al mundo su maravilloso poder para crear lo que cualquier usuario se imagine. Debido a su gran potencial, diferentes empresas del mundo adoptaron la IA como una aliada para crear anuncios publicitarios. Esta vez, la empresa de tecnología Noblex, usó IA para crear una tema musical interpretado por la cantante Gilda.

Hay que alentarte selección es la canción propia de la Selección de fútbol de Argentina. Foto: Archivo

Argentina es un país que se toma el fútbol muy en serio y Noblex no dejó pasar por alto este hecho. Por eso, para alentar a la Selección Argentina femenina, Noblex empezó su campaña publicitaria con la frase “La Selección vuelve a jugar la copa y gracias a la Inteligencia Artificial, Gilda vuelve a alentar”.

El tema se titula “Hay que alentarte selección” y se presenta como Gilda ft. Noblex. La canción favorita de los hinchas nació durante el Mundial Femenino de Fútbol e incia con la frase “Hay que alentarte selección, hay que alentar de corazón, de la cabeza”. Líneas que suenan maravillosas con la voz de Gilda.

Más adelante, entre videos de los mejores partidos de la Selección Argentina femenina y sus grandes festejos, la canción de cumbia sigue con “no me importa si ganas, no me importa si perdés, las sigo a ellas”, refiriéndose al equipo de Vanina Correa, capitana de la selección albiceleste.

El video de la empresa Noblex cuenta con 4 millones de visualizaciones y los comentarios de los usuarios no pararon de llegar. Uno de ellos expresó “Vamos Gilda! Vamos Noblex! Vamos Selección Argentina!” y la empresa respondió “Que suene este tema en todas partes, vamos selección”