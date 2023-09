Britney Spears se sincera sobre su icónica actuación con una serpiente

Britney Spears es una de las artistas más icónicas y queridas de comienzos del 2000. Podemos decir que su impacto en la industria de la música y su influencia en la cultura pop son innegables, así que ha dejado una huella imborrable. A continuación, hablaremos de uno de sus shows más icónicos, cuando brindó una presentación en los premios Video Music Awards, VMA, en 2001. La cantante se subió al escenario con una serpiente y dejó al público boquiabierto.

El 6 de septiembre de 2001, la industria musical quedó completamente en shock, ya que Britney Spears hizo una de sus mejores performances, al interpretar 'I'm Slave 4 U'. La cantante vistió un conjunto de color verde, mientras que el escenario presentaba una decoración que se asemejaba a una jungla. Al comienzo de la performance, la artista apareció encerrada en una jaula junto a un tigre blanco y dejó ver su lado más salvaje.

Britney Spears nació el 2 de diciembre de 1981. Imagen de Instagram @britneyspears.

Sin embargo, minutos más tarde las cosas se volvieron aún más salvajes, puesto que Spears terminó con una serpiente pitón envuelta en su cuello. El público quedó atónito con la presentación que hizo la cantante, tanto por su talento para cantar y bailar, como por su valentía a la hora de compartir el escenario con estos peligrosos animales. El show quedó en la memoria de sus fans y es recordado hasta el día de hoy.

Recientemente, Britney utilizó su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 42 millones de usuarios, para recordar las emociones que vivió en la premiación. Después de 22 años del show, la cantante reflexionó y afirmó que tiene sentimientos encontrados, puesto que se puso en peligro al sostener este animal salvaje tan cerca de su rostro.

"Una de mis actuaciones favoritas fue con una pitón albina... ¡¡¡Todavía recuerdo lo asustado que sentí cuando me entregaron esta serpiente y subí al escenario!!!", expresó Spears. Para finalizar el mensaje, la cantante de 'Toxic' reveló que el 24 de octubre sale 'The Women In Me', un libro donde habla sobre esta actuación y otras situaciones que vivió a lo largo de su carrera.