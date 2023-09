Natalia Oreiro presumió su belleza y conquistó miles de corazones

Natalia Oreiro padece de misofonia. ¿Qué es esto? Ella misma lo explicó en una entrevista con Julio Leiva. "Tengo un tema con el ruido que me hace daño -indicó-. Es odio al sonido y hay ciertos ruidos que me dañan y eso sí es neurológico".

"Es difícil de explicar porque no hay solo un patrón que te diga lo que es", afirmó Oreiro y ejemplificó: "Si estamos cerca y vos está haciendo un ruido, una descarga de ansiedad, ya sea masticando chicle, con el pie o la lapicera y eso no para, la persona empieza a absorber la ansiedad de la otra persona".

Antes no se diagnosticaba como una enfermedad y esto hizo que le trajera varios disgustos en su juventud. De hecho, en el colegio no podía concentrarse en el aula para rendir los exámenes y debía ir a la dirección.

Acerca de lo que le pasa, detalló: "A mí no me genera ira, hay gente que, agarra tu caja negra y te la parte en la cabeza si eso pasa. Yo no, por suerte lo controlo".

