Kerem Bürsin abre su corazón en una charla íntima acerca de su vida personal y laboral para una importante revista de moda

Kerem Bürsin se ha convertido hace ya varios años en la figura artística más amada y respetada de Turquía. El actor qué hizo su regreso triunfal a la televisión con 'Ya Çok Seversen', rompe con todo tipo de esquemas por su notable sencillez en presencia de otros. Hace muy pocas horas se dio a conocer un nuevo paso y es qué es el también modelo es parte del sección de Cine de Variety Fair España dónde abrió su corazón develando sus rincones más sensibles y humildes.

La charla frente al bósforo.

El intérprete de 'Eda y Serkan' no es de dar muchas entrevistas en la actualidad salvo sí se trata del medio local y para hablar de la promoción de la novela qué protagoniza junto a Hafsanur Sancaktutan pero hace ya hace algunos meses la fotógrafa Lupe de Vanilla viajó directo a Estambul junto al periodista, Toni García quién tuvo un mano a mano con Kerem Bürsin, qué habló de su significado respecto de 'la fama y el éxito', entre tantos otros temas.

Entre la extensa charla se logra destacar su gran amor por Turquía: "decidió volver a su ciudad nadal, para hacer realidad su sueño de trascender las fronteras por medio de la actuación", reza el pequeño epígrafe con el qué presentan a Kerem dando inicio a una cierta cantidad de fotografías y frases qué han sido replicadas en Twitter por los fanáticos.

Una ilusión desde muy temprana edad

Al comenzar la entrevista ya Kerem impacta con una frase en cuánto a ese sueño qué anhelaba desde pequeño: "Siempre quise ser actor y nunca hubo un plan B, eso llegó cuándo no sabía si lo iba a lograr", le confesó al periodista, Toni García en cuánto a su lucha constante porque hoy se convirtiera en un actor consagrado y de los qué más se hablan en su país.

Kerem Bürsin hizo su debut en Puerto Vallarta, México con 'Sharktopus' una película de terror y de la categoría, clase B.

"Cuándo les dije a mis padres qué quería estudiar en la universidad una carrera ligada a la actuación no lo han tomado bien mi mamá tuvo un apoyo hacia mí por lo bajo, mientras qué mi padre me dijo que 'ni lo soñara', recuerda sobre la primera decisión qué tomó entorno a su futuro y qué a su familia en un principio no quiso aceptar.

Plan B

Ante la negación de sus padres, Kerem apostó por una estrategia cubierta por una 'mentirita piadosa' y es qué ante ese no decidió viajar a Emerson, Boston con la excusa qué iba a estudiar marketing cuándo en realidad se fue para probar suerte en la actuación.

Aunque posterior a esto fue su madre quién al verlo tan entusiasmado por el camino actoral: "Ella me dijo qué podía probarlo y que no hiciera 'películas horribles de poco presupuesto' y qué si iba a hacer eso qué directamente me dedicara a otra cosa", expresó ante el periodista Toni García, haciendo referencia a qué la primera en terminar de entender el deseo fue su Çigdem Bürsin, su mamá aunque le advirtió qué si hacía producciones de poco costo qué ni pensara en aquel oficio para su vida cuándo su familia estaba viviendo en Malasia y él en Los Ángeles dónde tuvo la charla con Çigdem.

Paso fallido y un nuevo comienzo

Sucede qué posterior a la película de bajo presupuesto, Kerem decidió volver a Estambul para reconstruir su carrera cómo actor, puesto qué eligió darse una segunda oportunidad dónde ya según cuenta para Variety Fair España lleva 11 años: "Yo tenía acento americano cuándo empecé a trabajar en mi país me lo decían constantemente. Para mí fue un cambio de chip pasar de estar hablando en inglés y qué se te olvide una palabra", expresó en cuánto a la parte qué le costó cambiar de una lengua a otra.

El fervor de los fanáticos

Sucede qué Toni García quiso indagar más a fondo en cuánto al detrás del éxito qué incluyó una fila de seguidores de Bürsin alrededor del mundo y en el qué él cuenta cuándo comenzó a ver ese movimiento repleto de amor y cariño.

Kerem detrás de su traje de actor.

vestuario: Benymenclub (marca de indumentaria turca).

"Creo qué el día qué creía qué algo estaba pasando conmigo fue el día qué mi primo viajó desde España para verme, yo estaba comprando electrodomesticos y él me llamó para decirme qué 'Eda y Serkan' o cómo su nombre original lleva 'Sençalkapimi', se estaba viendo en un montón de pantallas", expresó en cuánto a cuándo tomó noción qué su trabajo estaba siendo un verdadero boom.

?????Llamas a mi puerta la comedia romántica qué protagonizó con Hande Erçel fue vendida a más de 90 países batiendo récords en España.

Fama desinteresada

Además de hablar de su gran cariño por Turquía, los fanáticos, sus primeros pasos hacia lo actoral, Kerem toca a fondo en cuánto a 'la fama': "No pienso en eso, creo que todo reside en el contexto en el qué te mueves, a mi familia le importa poco lo qué tengo o no tengo porque para ellos sigo siendo el niño qué vivía en su casa y al qué llevaban a todas partes", además de aclarar qué: "el éxito es escurridizo incluso si tenes mucho hay un período en el qué no sabes si es real ni cuánto durará. Si crees que sos el rey directamente te estás equivocando porque mañana eso puede desaparecer. Creo qué soy muy afortunado pero no qué tenga éxito", expresó refiriendose a qué no es algo qué le preocupe si no qué vive su carrera con suma tranquilidad y sin pensar en lo qué vendrá.

"Estoy satisfecho de dónde estoy y de cómo he llegado hasta aquí pero nunca sabes si va a llover o si habrá un terremoto, no sabes nada. Si sigo haciendo esto hasta mis 80 años de edad en ese entonces sí podré decir qué alcancé el éxito", expresó en cuánto a qué nada deja al libre azar.

Una posibilidad y su tajante decisión

Sucede qué previo a desafiarse a si mismo en la piel de Serkan Bolat para 'Eda y Serkan', Kerem no paró de recibir propuestas para trabajar en Hollywood, sin embargo eligió plantar bandera y quedarse con nuevos proyectos en Turquía: "Preferí quedarme aquí porque creí qué sería importante y llegaría a más gente quedandome en mi país. En Turquía somos más de 80 millones de personas en el grupo poblacional y cómo artistas debemos trabajar para llegar más lejos.

Kerem bürsin posando entre verduras.

"Desde qué era un niño quise ser ese actor turco qué trasciende las fronteras de su país, soy turco pero puedo interpretar a quién quiera", dando por entendido qué se anima a cualquier desafío qué tenga frente a sus ojos sin importar qué él sea de Turquía además de reflexionar qué hace 30 años no hubiese sido imposible elegir y el poder trascender a nivel global y hoy sí.

El salto con Turkish Airlines

Sucede qué hace unos meses, Kerem había firmado contrato con la aerolíneas turca y con la qué rodó un importante documental dando a conocer los lugares más embellecidos y maravillosos de Turquía y así fue cómo le contaba a Toni García esta nueva experiencia qué tanto orgullo ha sentido al ser parte: "La companía es una marca qué nos representa muy bien y es un orgullo para nosotros desde hace años. Yo soñaba con hacer algo con ellos

El contrato con una excelentísima aerolínea de prestigio.

"Nos llevó más de 40 días de rodaje, lo qué es una gran locura para un anuncio, fueron más de dos meses y medio, pero esos dos minutos me permitieron viajar a todas partes. Es lo qué más felicidad me dio porque pude combinar mi trabajo con este descubrimiento tardío. Había muchos sitios qué ni conocía y qué los disfruté el doble", refiriendose a su último hobbie y qué tanto ha gozado super agradecido.