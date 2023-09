Florinda Meza desmintió los rumores de que Chespirito del "Chavo del 8" haya tenido más hijos

La relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como "Chespirito", fue una de las historias de amor más icónicas y controversiales del mundo del entretenimiento en América Latina. Se conocieron en el set de "El Chavo del Ocho", una de las series de comedia más populares de todos los tiempos, donde Florinda interpretó a "Doña Florinda" y Chespirito al mismísimo "El Chavo".

Lo que comenzó como una relación laboral se convirtió en una historia de amor que trascendió la pantalla. A pesar de la diferencia de edad y las complicaciones personales, se casaron en 2004 después de años de relación. Esta unión hizo que Florinda Meza se convirtiera en la esposa de Chespirito, pero también en su colaboradora en varios proyectos y su compañera en la vida.

Tras la muerte de Chespirito en 2014, Florinda Meza ha mantenido viva su memoria y su legado, defendiendo su lugar en la historia de la televisión. La relación entre ambos, con sus altibajos y complejidades, sigue siendo un tema recurrente en la conversación sobre la vida de estos dos íconos de la comedia latinoamericana. Es más, en los últimos días, ambos se vieron envueltos en un nuevo escándalo, que más tarde la actriz de 74 años salió a desmentir.

Quién es el supuesto hijo no reconocido de Chespirito

En los últimos días, un joven llamado José María Gómez compartió un video en su cuenta de Tik Tok, dond aseguró que es el hijo no reconocido del creador del “Chavo del 8”. “Soy el hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños, en 1999, mi papá tuvo una aventura con mi mamá que era su masajista. Ella resultó embarazada de mí, José María Gómez. El señor me dio su apellido y sobre todo me mantuvo hasta el día de su muerte. Soy el menor de sus hijos”, dijo el influencer.

FLORINDA COMPARTIÓ UN COMUNICADO PARA DESMENTIR LOS RUMORES ACERCA DE UN HIJO NO RECONOCIDO DE CHESPIRITO. FOTO: INSTAGRAM @florindamezach1

Tras ello, Florinda Meza realizó un posteo para desmentir todo lo que dijo el joven. “Una aclaración para los millones que le han hecho juego a un sujeto que dice ser hijo de Roberto: Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos”, expresó la viuda de Chespirito al comienzo del comunicado.

“La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro video, aunque cuando vio el éxito de su "ocurrencia", decidió dejar que millones de personas lo crean. La aclaración es para el público. No puedo ir por el mundo desmintiendo a todos los que deciden beneficiarse haciendo videos con historias falsas, dando entrevistas en las que hablan de romances imaginarios o destilando veneno porque no pudieron obtener en su momento lo que yo sí tuve”, agregó la famosa actriz de “El chavo del 8”.